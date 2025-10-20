好き＆行ってみたい「埼玉県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「あけぼの子どもの森公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
都心からアクセスしやすく、自然豊かな紅葉スポットが点在する埼玉県。渓谷や公園、絵本の世界観が楽しめる施設など、ユニークなロケーションが人気を集めています。
All About ニュース編集部は10月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「紅葉スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「埼玉県の紅葉スポット」を紹介します！
回答者からは「ムーミンが好きなので気になっている」（30代女性／北海道）、「北欧に旅行に来たような気分で紅葉までプラスの美しさにうっとりトリップできる」（50代回答しない／大阪府）、「雰囲気があって世界観に引き込まれるから」（20代女性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「もみじの名所で、川沿いの紅葉と石橋の景観が美しいから」（40代男性／静岡県）、「ライトアップもしていてロープウェイもあるからです」（40代女性／富山県）、「名前に魅かれました。検索してみましたが、モミジの季節にふさわしい光景が広がっていたので、行ってみたいと思いました」（50代男性／東京都）といった声がありました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
