金融資産7000万円「節電、節水を心がけ、たまにささやかな温泉旅行」69歳男性の老後生活のリアル
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住69歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人、妻（69歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：埼玉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の預貯金：4000万円、リスク資産：3000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万4110円
老齢厚生年金（厚生年金）：15万6431円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金約80万円（年額）
「若者の負担を考えると無理は言えない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金受給額がより多ければそれに越したことはないが、年金財政や若者の負担を考えると無理は言えない」と語っています。
ひと月の支出は約「34万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「チラシを丹念に調べ少しでも安い店を探す」年金で足りない支出については「貯蓄から月10万円程度を引き出し」で賄っているという投稿者。
現在は働いていないものの、年金以外に「株式の配当金で月平均で5万円程度」の収入があるといいます。
年金生活においては「食品や日用品の買い物は折り込みチラシ等を丹念に調べ、少しでも安い店を探しています。また節電、節水を心がけています」と節約を意識しているとのこと。
「株式投資を若いころから始めておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「株式投資を若いころから始めておけばよかった。特にバブル崩壊以降、株式投資の配当利回りは預金利息に比べて格段に高く、株式を主、貯蓄を従としたポートフォリオの方が資産の積み上げには有利だったと思います」と回答。
今後の生活については「それなりの蓄えがありますので、普通程度の生活はできると思います」とお金の心配はない様子です。
老後は「たまにささやかな温泉旅行をすること」が楽しみだとも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)