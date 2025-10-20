¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÆþ¥×¥ìÂè2ÃÆ¤ËÉü¹ïÈÇ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡¡¥¢¥Ë¥á5¼þÇ¯½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù5¼þÇ¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¼Í¥¡¦±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê¤¬º£¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡¡¡Ö¡ÈÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¡É¤òÅÐ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡¡½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡£2020Ç¯10·î¤«¤é2021Ç¯3·î¤Þ¤ÇTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½é¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ265²¯±ß¤òµÏ¿¡£2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤È¤Ê¤ë¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤¬5·î30Æü¤Ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤¬10·î17Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤«゙¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡ÙÉü³è¾å±ÇÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Ï¡¢Æ±ºî¸ø³«»þ¤ËÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè4ÃÆ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿A4¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ÎÉü¹ïÈÇ¡£¡Ö½ïÊý·ÃÈþ ¡ß ²Öß·¹áºÚ¡×¡ÖÃæÂ¼Íª°ì ¡ß Ý¯°æ¹§¹¨¡×¤é¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤êÂÐÃÌ¤ä¡¢ËÑÀ¸ü´ÆÆÄ¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¸¶²è¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬4¥Úー¥¸¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌver.¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÂè3ÃÆ¤Þ¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î3Æü¤Ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥áÂè1´ü5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²µ¹üÍ«ÂÀÌò¤Î½ïÊý·ÃÈþ¡¢µ§ËÜÎ¤¹áÌò¤Î²Öß·¹áºÚ¡¢ã¸±¡¿¿´õÌò¤Î¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡¢¶é´¬ÛùÌò¤ÎÆâ»³¹·µ±¡¢¥Ñ¥ó¥ÀÌò¤Î´ØÃÒ°ì¡¢¥ß¥²¥ëÌò¤Î»³»û¹¨°ì¡¢¥é¥ë¥¥Ìò¤ÎÂ®¿å¾©¡¢¿ûÅÄ¿¿ÆàÈþÌò¤Î°ËÆ£ÀÅ¡¢ÇªÌÚÍøµ×Ìò¤Î°æ¾å¹ä¡¢ÛÈ¾ìÈþ¡¹»ÒÌò¤Î¾¾ÅÄÍøºã¡¢ÛÈ¾ìºÚ¡¹»ÒÌò¤Î¾¾ÅÄñ¥¿å¤è¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È½ïÊý·ÃÈþ¡Ê²µ¹üÍ«ÂÀÌò¡Ë
¤¸¤å¤¸¤å¥¢¥Ë¥á5¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÏÄ¤ó¤ÇÁÖ²÷¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Þ¤À½Ð²ñ¤¨¤ë±¿¤È±¿Ì¿¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿´¤Ë»É¤µ¤ëÌ¾¸À¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¤Î½ê¤ÎMy Best Word¤Ï¡Ö°¦¤Û¤ÉÏÄ¤ó¤À¼ö¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ²µ¹ü¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¿¤¤¡£ º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ïÊý·ÃÈþ as ²µ¹üÍ«ÂÀ
²Öß·¹áºÚ¡Êµ§ËÜÎ¤¹áÌò¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡¢ÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!¡¡¤½¤·¤Æ¼ö½Ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÊüÁ÷¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤ÎÉü³è¾å±Ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿è¤Ç¤¹¤Í¤§¡ª¡Ê²¿²ó¤Ç¤âÉü³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è♡¡Ë»ä¤ÏÎ¤¹á¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²µ¹üÍ«ÂÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡Êã¸±¡¿¿´õÌò¡Ë
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬º£¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ 5Ç¯¤Î·îÆü¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ ³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¼«¿È¡¢¿¿´õ¤Î¶¯¤µ¤ËÂô»³¸ÝÉñ¤µ¤ì¤Æ¤È¤â¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤ÌÀï¤¤¤¬¡¢°¦¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æâ»³¹·µ±¡Ê¶é´¬ÛùÌò¡Ë
5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¶ñ¤È¼ö¸À¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ ¸¶ºî¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÃÒ°ì¡Ê¥Ñ¥ó¥ÀÌò¡Ë
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÉã¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥À¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥À¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
»³»û¹¨°ì¡Ê¥ß¥²¥ëÌò¡Ë
¼ö½Ñ²öÀï¥¢¥Ë¥á5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë¥ß¥²¥ëÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã½ÐÍè¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀµÄ¾¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÊÌÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ·ë¹½Ãý¤ì¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥«¥¿¥³¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤â¤¼¤Ò¡ª
Â®¿å¾©¡Ê¥é¥ë¥¥Ìò¡Ë
ÊüÁ÷5¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥é¥ë¥¥¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾ðÊó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ ¥¥åー¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê³°´Ñ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Àï¤Ã¤¿¤é¥¿¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¤Ê¤¢¡£ ³¤³°¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤ò°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÆ£ÀÅ¡Ê¿ûÅÄ¿¿ÆàÈþÌò¡Ë
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤È¡¢¥·¥êー¥º2´ü¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤ÈÅÐ¾ì¼«ÂÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£3´ü¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
°æ¾å¹ä¡ÊÇªÌÚÍøµ×Ìò¡Ë
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤Ç1ÏÃ¤Î¤ß¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆÌý°ìÇÉ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¡¢ÇªÌÚ¤¯¤ó¤ËÀ¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø·à¾ìÈÇ¼ö½Ñ²öÀï0¡ÙÉü³è¾å±Ç¤Ç¤Þ¤¿³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡ÄÇªÌÚ¤¯ー¤ó¡ª¡¡¤É¤³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤©!!¡Êµã¡Ë
¾¾ÅÄÍøºã¡ÊÛÈ¾ìÈþ¡¹»ÒÌò¡Ë
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¤«¤é¤Î»²²Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èþ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë¾¾ÅÄ¤ÎÀ¼¤¬¤Ä¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¤Èµ¿¿´°Åµ´¤À¤Ã¤¿¼ýÏ¿Æü¤Îµ²±¤¬¡¢4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê³§ÍÍ¤Ë¤è¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê³¨¡¦²»¡¦¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ ²ÆÌýÍÍ¤Î°Ù¤ËÀ¸¤¤¿Èþ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤Î¸±¤·¤¤Àï¤¤¤â¡¢¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ÅÄñ¥¿å¡ÊÛÈ¾ìºÚ¡¹»ÒÌò¡Ë
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÛÈ¾ìºÚ¡¹»ÒÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¾¾ÅÄñ¥¿å¤Ç¤¹¡£ ¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤Þ¤ê¹ÎÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¤¬¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï0¡Ù¤ò±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÚ¡¹»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î»ý¤ÄÍÉ¤ë¤®¤Ê¤µ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Ê¬¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡£5¼þÇ¯¤Î¤½¤ÎÀè¤â¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë