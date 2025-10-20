日本維新の会・吉村洋文代表が20日、取材に応じ、自民党との連立の正式合意に向けて「本日、連立政権樹立の合意をする。今日の夕方6時に正式に調印をしたいと考えている」と述べ、「最終的に夕方の段階で高市総裁と私自身で、中身を最終確認させて連立政権を樹立させたい」とした。

【映像】吉村代表、約束果たさないのは「大嫌い」と強い口調

20日午前、自民党・高市早苗総裁と電話で協議したとされる吉村氏は「協議内容については、かなり詰めたところまで来ていた。議員定数削減も最終的には合意をするという回答も得ている。最終的に、維新の中でも私に一任をいただいたので、昨晩しっかり考えて、私から高市総裁に電話をして、連立合意をする、日本を前に進めていこうという話をした」と説明した。

最終的に連立政策協議の中で連立入りの決め手となった理由については「連立協議、政策協議がまとまるかどうか、これをずいぶん詰めてきた。藤田共同代表がまさに実務の担当として、本当にしっかりやってくれたし、高市総裁側もしっかり受け止めてくれた」とコメント。また連立与党を組んだ際、閣内に入るかどうかについては「我々は大臣のポストを目指しているわけでもないし、大臣の席に座りたいわけでもない」とした。

また、連立協議の柱の1つとしている議員定数削減において、臨時国会で実現すべきという考えについては「自民党と維新の会を足しても、過半数にまだちょっと足りないので、その他の全ての議員が反対したら成立しない。数が足りないのはどうしようもないので、その必要性をガンガン訴えていく。まず自民党と維新できっちり案を出すということが大事」とし、さらに「自民党が案を出さないとなったら、それは合意とは違うことになる」と指摘。また、「かつて民主党は、議員定数削減を大幅にやろうということで合意をして国民に約束をしたのに、その約束も果たしていない。僕はそういう政治が大嫌い。一度約束した以上、しっかりやってもらいたい」と強く主張した。

さらには「ただ、やらない理由はどんどん言うと思う。選挙制度がどうだ、議論が不十分だ、拙速だ、少数の意見が届かなくなるとか。これはもう常套、いつもの話。やらない理由はこれから一生懸命出てくると思うが、みんなもともと約束していたこと。全く進まない政治で本当にいいのかと思う」と述べた。

（ABEMA NEWS）

