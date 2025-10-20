アスクルは、ランサムウェア感染によるシステム障害が発生したと発表しました。発表の全文を紹介します。

お客様各位 アスクル株式会社 【重要なお知らせ】 ランサムウェア感染によるシステム障害発生のお知らせとお詫び

平素よりアスクルをご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、アスクルWebサイトにて、ランサムウェア感染によるシステム障害が発生しており、受注、出荷業務を停止しております。個人情報や顧客データなどの外部への流出を含めた影響範囲については、現在調査を進めており、わかり次第お知らせいたします。

お客様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。

【影響内容】・ご注文受付の停止※Webサイトでは、お買い物カゴ画面等に遷移しようとした場合に、エラー画面に遷移いたします。

エラーになる画面は、お買い物カゴ、レジ、ご注文内容印刷です。出荷の停止については、既にいただいているご注文についても、今後の出荷においては、キャンセルさせていただきます。

その他サービスの停止として、返品、各種回収サービス、カタログなどのお申し込みなどについても停止させていただきます。

ただ今、復旧に向けて対応しております。

ただ今、復旧に向けて対応しております。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。