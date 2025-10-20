女優の新木優子が２０日、都内でペリエ ジュエ「ＴＨＥ ＨＯＵＳＥ ＯＦ ＷＯＮＤＥＲ」テープカットセレモニーに登場した。

ＰＯＰ‐ＵＰ開催に伴い、テープカットを行った新木は、同ブランドのジャパンアンバサダーに就任して１年が経過。「この１年は本当にあっという間で、ペリエ ジュエの『自然とともに生きる』というメゾンの哲学に触れて、自分の感性が磨かれたり、貴重な時間になった。これからも美しい世界観を多くの人に知っていただけるように頑張っていきたい」と背筋を伸ばした。

今回のＰＯＰ‐ＵＰについては「本当に素敵な世界が広がっていて、自然とアートが響きあう空気感が体験できる。みなさまにも素敵な空間を楽しんでいただけたら」とアピールした。その後、イベントで体験できるテイスティングセミナーに挑戦。１９９９年と２０１６年の２種類のシャンパーニュを飲み当てる「効きシャンパーニュ」を行い、見事的中させた。「本当に楽しみながら、勉強しながら楽しい時間を過ごせた。貴重なヴィンテージのものを利きシャンパン出来る機会はないので、うれしかったです」と笑顔を見せた。

同イベントは２００年以上の歴史を持つシャンパーニュメゾン「ペリエ ジュエ」のＰＯＰ‐ＵＰで、東京・表参道の「ベーカリーカフェ４２６」にて期間限定（２１日から２６日）で開催される。