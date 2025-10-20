【巨人】「ジャイアンツ・フェスタ２０２５」の概要発表 大サイン会や記念撮影などのイベント実施
巨人は２０日、１１月２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」のイベント概要を発表した。
当日の主なスケジュールや事前応募イベントは以下の通り。イベントへの参加には事前の申し込みが必要。なおイベントに参加するには、当日の入場券が必要となる。イベントへの応募受付は２２日午後１時〜１０月２８日午後１１時５９分までで、結果発表は１１月１日午後１時ごろから順次メールで送信。応募方法の詳細は球団公式ホームページまで。
■当日の主なスケジュール
午前１１時３０分 開場
午後１時〜 オープニング、グラウンドイベント（事前応募イベント当選者）
午後２時４５分〜 各種表彰・特別企画・新入団選手の発表など
午後５時５０分 フィナーレ
■事前応募イベント
（１）選手・コーチとキャッチボール（募集人数＝３００人）
（２）Ｇ大サイン会（募集人数＝２０００人）
（３）選手・コーチと記念撮影（募集人数＝５６０人）
（４）ステージ・アリーナ（募集人数＝２４００人）
（５）選手が相談相手！「おなやみそうだんじょ」（募集人数＝１２０人）※小中学生対象。
（６）コーチの語り部屋（募集人数＝１２０人）
（７）平内投手監修“一緒に強い肉体目指しませんか？”（募集人数＝６０人）
（８）ジャイアンツヨガスタジオ（募集人数＝６０人）
（９）★シーズンシートオーナー限定 ２ショット撮影会（募集人数＝６００人）
（１０）★ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ会員限定 選手と遊ぼう（募集人数＝３２人）