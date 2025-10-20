巨人は２０日、１１月２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」のイベント概要を発表した。

当日の主なスケジュールや事前応募イベントは以下の通り。イベントへの参加には事前の申し込みが必要。なおイベントに参加するには、当日の入場券が必要となる。イベントへの応募受付は２２日午後１時〜１０月２８日午後１１時５９分までで、結果発表は１１月１日午後１時ごろから順次メールで送信。応募方法の詳細は球団公式ホームページまで。

■当日の主なスケジュール

午前１１時３０分 開場

午後１時〜 オープニング、グラウンドイベント（事前応募イベント当選者）

午後２時４５分〜 各種表彰・特別企画・新入団選手の発表など

午後５時５０分 フィナーレ

■事前応募イベント

（１）選手・コーチとキャッチボール（募集人数＝３００人）

（２）Ｇ大サイン会（募集人数＝２０００人）

（３）選手・コーチと記念撮影（募集人数＝５６０人）

（４）ステージ・アリーナ（募集人数＝２４００人）

（５）選手が相談相手！「おなやみそうだんじょ」（募集人数＝１２０人）※小中学生対象。

（６）コーチの語り部屋（募集人数＝１２０人）

（７）平内投手監修“一緒に強い肉体目指しませんか？”（募集人数＝６０人）

（８）ジャイアンツヨガスタジオ（募集人数＝６０人）

（９）★シーズンシートオーナー限定 ２ショット撮影会（募集人数＝６００人）

（１０）★ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ会員限定 選手と遊ぼう（募集人数＝３２人）