日本維新の会・吉村洋文代表が２０日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）にリモート生出演した。

番組では維新が自民党との連立の絶対条件として国会議員の定数削減などを含む１２項目を求めていることに対し、自民党の高市早苗総裁は受け入れる方針であることを紹介した。

大阪府知事である吉村代表に司会を務める同局の大下容子アナウンサーはまず「きょう東京にはいらっしゃいますか？」と質問。吉村代表は「はい、夕方には東京に行きます」と答えた。

「きょう午前中に自民党の高市総裁と電話をされたそうですが、どんな話だったのでしょうか？」と大下アナ。吉村代表は「昨日、日本維新の会の常任役員会で最終的にどうするかということの一任を私と藤田（文武）共同代表にもらいました。合意についてはほぼまとまっていますので、昨晩ゆっくり考えた上で今日の朝、私から高市総裁に電話をいたしました。『連立の合意をいたします』ということ、それから日本を本気で前に進めていきましょうという話をいたしました。きょうの夕方６時に正式に連立合意書に署名をしたいと思っています」と答えた。

大下アナは「ということは連立政権樹立ということですね？」と確認。吉村代表は「そういうことです」ときっぱり言い切った。