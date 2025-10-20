ナ・リーグ優勝決定シリーズを４勝無敗で制したドジャースは１９日（日本時間２０日）、２４日（同２５日）からのワールドシリーズへ向けて非公開練習を行った。

ドジャース公式インスタグラムではこの日の練習の様子を写真や動画で公開。佐々木朗希投手（２３）がキャッチボールをする動画も公開された。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）は公開された計２０個の写真、動画には公開されなかった。第４戦の翌日だった前日１８日（同１９日）は練習は休みだった。

同投稿には朗希以外にもスミス、フリーマン、カーショー、エドマン、コール、グラスノー、バンダ、Ｅ・ヘルナンデス、ベッツ、シーハン、Ｔ・ヘルナンデス、パヘス、マンシー、金慧成（キム・ヘソン）、トライネンらがグラウンドで練習する姿が確認された。

ドジャースとワールドシリーズで対戦するア・リーグ優勝決定シリーズは、この日の第６戦でブルージェイズが勝ったため、３勝３敗となってあす２０日（同２１日）に行われる第７戦に持ち越された。ブルージェイズが勝った場合は第１、２戦は敵地のトロントで行われ、マリナーズが勝った場合は本拠地のロサンゼルスで第１、２戦が行われる。