RCAプラグ-バナナプラグモデル「SE-400 RCA-B」

サエクコマースは、PC-Triple C導体を採用したアースケーブル「SE-400」に、RCAプラグ-バナナプラグモデル「SE-400 RCA-B」、バナナブラグ-バナナプラグ「SE-400 B-B」、USB C-バナナプラグ「SE-400 USBC-B」の3モデルを追加した。1.2mで、RCA-BとB-Bの価格は各24,200円。USB C-Bは27,500円。

バナナブラグ-バナナプラグ「SE-400 B-B」

USB C-バナナプラグ「SE-400 USBC-B」

アースケーブルはアナログ再生に欠かす事が出来ないケーブル。最近では仮想アース製品も多く登場し、アースケーブルの需要が高まっているという。

SE-400は、優れた導通特性とS/Nの良いクリアでワイドレンジな特性を実現したPC-Triple C導体を採用。従来品に比べ、導体径、絶縁厚を太くすることでノイズ耐性も改善。アースケーブルとしての性能を最大限に発揮するという。

外装にはポリエチレン材による編組を施し、優れた柔軟性・耐摩耗性を獲得。多様な端子加工を用意することで、アナログブレーヤーのほか、仮想アース接続用などホーム/カーオーディオに対応できる。