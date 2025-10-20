KEY TO LIT・猪狩蒼弥、伊集院光に“完璧”なプレゼント「攻めてるんですけど」
ジュニア内グループ・KEY TO LITの猪狩蒼弥が、20日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に生出演。伊集院光（57）に“攻めた”誕生日プレゼントを渡した。
【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT
「STARTOの秘密兵器」としてメンバー5人が登場。メンバーについて深堀りする企画が展開され、猪狩は「散財好き」と紹介。「人へのプレゼントを買っちゃう」とコメント。家族に対しては、年間20万円ほど使うなど話した。
その流れで、月曜レギュラーにプレゼントを渡したい人がいると紹介された。猪狩が「伊集院さん、もうそろそろお誕生日ですよね」と明かすと、伊集院は「おおおお！俺？俺？」とサプライズに驚いた。
「ラジオを聞かせていただいてて、ファンなんです」と告白。「ラジオを聞いている中で、もしかしたら今、こういうの必要なんじゃないかなというものを」「実際にほしいって言ってたわけじゃないんですど」と、手渡した。
プレゼントの中身は、ブランド「GENTLE MONSTER」のサングラス。伊集院は「ほぼかけたことがない」と笑顔を見せた。
ブランドについて伊集院は「GENTLE MONSTER？ごめん俺わかんねえわ」と話すが、猪狩は「ちょっと攻めてるんですけど、似合うんじゃないかなって」と説明。伊集院がうれしそうに試着すると、共演者は「かっこいい！」「似合ってる！」など絶賛。伊集院も「すごいのが、俺ここのサイズ（こめかみ）があわないんだけど、完璧！」と喜び。さらに「何がうれしいかって、自分が手を出せないもので、初めてかけて、みんなが『いいじゃん』って言ってくれる。完璧！」と感謝を伝えた。
