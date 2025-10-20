Perfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ï¥ï¥¤ËþµÊ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ó¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Àä·Ê¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHello Hawaii¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢16Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È2ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡ß¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ç³¤¤òÄ¯¤á¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¼«¤é¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë·¿¤Î¥Ô¥¶¤ò´®Ç½¤·¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼É÷·Ê¤Ê¤É¡¢³«ÊüÅª¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¿¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤À¡ª¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¡Á¡Á¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ó¡©¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÀÄ½Õëð²Î¡ªÍ¾²Ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
