【RIZIN】「徹底的にやります」悪質パロディに広報の笹原氏が警告 ファイターから怒りの声も
『RIZIN』は17日、SNSで「商標権の侵害」や「不正競争防止法違反」の可能性のある動画について警告を行ったが、該当動画が削除されていないため、広報の笹原圭一氏は自身のXで「徹底的にやります」と改めて削除を求めた。
【会見動画】萩原京平vs.秋元強真 会見でもバチバチの舌戦！ 撮影でも一触即発！
事の発端は17日、元YouTuberで現在は他の動画プラットフォームに投稿しているジュキヤが、RIZINをパロディにしたロゴを使用したアダルト動画の公開をXで告知。これを受けてRIZINは権利侵害などの可能性をSNSで指摘し、「速やかに当該投稿及び動画を削除いただければと思います。応じていただけない場合は法的措置を検討することになります」と告知投稿と動画の削除を求めた。
その後、告知投稿は削除されたが、該当動画は現在も月額加入すれば閲覧できる状態となっている。この状況に笹原氏はXで「当該投稿は削除されましたが、関連投稿も動画そのものもアップされたままなので、徹底的にやります」と警告。多くのRIZINファンからも「RIZINと格闘家を冒涜するカスを許さない」「やりましょう徹底的に」といった声が続々と寄せられている。
RIZINファイターもこの騒動に反応しており、元フェザー級王者の鈴木千裕は「格闘技を汚すバカが1番ムカつくわ こいつらの何が面白いのかが俺には分からない 品がねーわ」と怒りをあらわに。RIZIN LMS王者の平本蓮も「あーあ、ジュキヤもう長生きしないかもね」「ジュキヤ確実に拳銃コースで藁」と感想をつぶやいている。
