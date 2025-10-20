女優の杉咲花（28）が19日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。差し入れの内容を当てられ驚く場面があった。

占い師・星ひとみ氏の鑑定で「奉仕の“気”を持っている」と鑑定された杉咲。共に出演した女優の南琴奈は「映画の撮影中に私がポロッと“おなかすいちゃった”って言ったら、すぐに出前のヤツ（メニュー）を出して“どれが食べたい?好きなやつ選んで”って頼んでくれた」と杉咲とのエピソードを披露した。

「男女関係なく、好きな人のためならめっちゃ尽くせる人」と言われ「まわりを見て動くのは好き」と杉咲。「差し入れとか好きです。せっかく差し入れするなら、ずっと使ってもらえるものを」と説明すると、星氏の口から「キャンドルを贈ったり」と言葉が。「え、怖い！こんなピンポイントで！？」とまさかの的中に驚きを隠せていない様子だった。

「慎重で本音を言えずにガマンしちゃう」性格である事を指摘されると「良かれと思ってやったことが、相手にとっては迷惑だったかな、求められていなかったかなと思ったりする」と図星。「気分のムラで考えすぎて、暴走しないように。考えちゃダメなの。エゴサもしちゃダメだし、コメントも見ちゃダメ」とNG行動も指摘されていた。