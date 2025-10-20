歌手松山千春（69）が19日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。立憲民主党について私見を述べた。

立憲は首班指名をめぐって、野党統一で国民民主党の玉木雄一郎代表の名前を書く構想を披露。その後、立憲、国民、維新での野党会談は不調に終わった。一方、維新は野党会談とは別に自民党との交渉し、「議員定数の削減」などの連立条件を提示することで、政策協議に入った。

松山は「立憲にはガッカリした。立憲民主党がもうちょっと、動いてどうのこうのすればいいのになと思ったんですけどね」と切り出した。

「野田（佳彦）さんがああいうタイプですからね。幹事長の安住（淳）さんはいろいろ言ってたけど。数合わせじゃないんだと。政権というものはそういうものじゃないんだって言って、自分で一生懸命、数合わせやってんだよな、そりゃないだろう、みたいなな。そしたらもっともっと話し合って、各党な協力し合って政権運営していけばいいのになと思うしな」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。