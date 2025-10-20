17日、18日、19日の3日連続でリンゴの食害が確認された横手市の農園から、被害の様子を撮影した写真が届きました。



食い散らかされたリンゴが散乱し、クマとみられるフンなども確認できます。



いまもクマの出没が続く中で、農家の男性は対策に頭を悩ませていました。



こちらの農園では、19日まで3日連続でリンゴが食い荒らされたといいます。

男性によりますと、17日には「シナノスイート」10本、18日には「秋田紅あかり」10本になっていたリンゴのほとんどが食い荒らされていました。





いずれも収獲前日の被害だということです。周辺にはクマのフンがいくつも散らかっていて、男性は収穫をするはずの日に、食い荒らされたリンゴやフンの片付けに追われたといいます。そして19日には、収獲1か月前の「ふじ」3本になっていたリンゴも被害にあいました。男性は「熟した実を食べつくしたら、青い実も食べるのか」と驚きと落胆が混ざった声で話していました。

男性の農園では今年7月末にも一度クマによる食害があり、猟友会に捕獲用のおりを設置してもらい、8月に1頭捕獲されたといいます。



今回も被害を受けて市におりの設置を依頼しましたが、クマの出没や被害が多発していて、おりが間に合わないそうです。



日中はロケット花火や爆竹で対策をしていますが、被害が多い夜中から明け方にかけては連日対応することが難しく、何よりクマと遭遇する可能性も高いことから、打つ手がなく、男性は頭を悩ませていました。

また、男性は「3日連続で来たということはクマはここにリンゴがあると覚えただろう。クマとの鉢合わせの危険もあるため、畑に行くのがこわい」と話しています。



男性は「ふじ」の木を100本ほど栽培していて、残りのリンゴを守るためにラジオで音を鳴らすなど何とか対策していきたいということです。