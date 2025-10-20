ロケッツのスーパースター、ケビン・デュラントが2年約135億円の“減額”で延長契約に合意

10月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ヒューストン・ロケッツのケビン・デュラントが、2年9000万ドル（約135億円／2年目の2027－28シーズンはプレーヤーオプション）の延長契約へ合意したと、ビジネスパートナーのリッチ・クライマンが『ESPN』へ伝えた。

今夏の7チーム間トレードでフェニックス・サンズからロケッツへ移籍したデュラントは、今シーズンが契約最終年だったのだが、今回の延長契約によって、少なくとも2シーズンはロケッツの契約下へ入ることに。

37歳のデュラントは、2年で最大1億2000万ドル（約180億円）のマックス額で延長契約を締結する資格を手にしていた。ただ、減額したことで、ロケッツの年俸総額へ柔軟性を作り出すこととなった。

2度の優勝とファイナルMVP、シーズンMVPにも1度選ばれてきた男は、オールスターに15度、オールNBAチームに11度、さらにはNBAの75周年記念チームにも名を連ねたスーパースター。

すでに現役引退後のバスケットボール殿堂入りが確実視されているデュラントだが、その実力は健在。なかでもレギュラーシーズン通算3万571得点はNBA歴代8位、キャリア平均27.22得点は同6位で、プレーオフのキャリア平均29.32得点は同4位にランクしている。

プレシーズンゲーム2試合へ出場した大ベテランは、平均25.7分17.5得点3.0リバウンド1.5アシストをマーク。ロケッツはプレシーズンゲームを4戦全勝で終え、22日のオクラホマシティ・サンダー戦でレギュラーシーズン開幕を迎える。

【動画】ジャズ戦でデュラントが決めた好プレー集！





