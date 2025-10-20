「サイバーセキュリティ」が３位にランク、国内有力企業への被害続き注目度高まる＜注目テーマ＞ 「サイバーセキュリティ」が３位にランク、国内有力企業への被害続き注目度高まる＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 人工知能

２ 半導体

３ サイバーセキュリティ

４ 防衛

５ カジノ関連

６ 量子コンピューター

７ ペロブスカイト太陽電池

８ レアアース

９ 核融合発電

１０ 半導体製造装置



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「サイバーセキュリティ」が３位となっている。



株式市場でサイバーセキュリティーに対する関心が高まっている。アスクル<2678.T>は１９日、ランサムウェアの感染に伴いシステム障害が発生したと発表した。これにより「ＡＳＫＵＬ」や「ＬＯＨＡＣＯ」の受注・出荷業務を停止したという。また、アサヒグループホールディングス<2502.T>は９月２９日、サイバー攻撃の影響を受けシステム障害が発生。１０月に予定していた新商品の発売を延期したほか、第３四半期決算の発表も遅れることを明らかにした。日本の有力企業に対するサイバー攻撃が増加するなか、サイバーセキュリティーは日本の経済安全保障にも関わる重要課題として浮上している。次期首相に就任することが有力となった高市早苗・自民党総裁が注力するテーマのひとつにも挙げられている。



関連銘柄にはＦＦＲＩセキュリティ<3692.T>や網屋<4258.T>、トレンドマイクロ<4704.T>、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A.T>、デジタルアーツ<2326.T>、サイバーセキュリティクラウド<4493.T>、ソリトンシステムズ<3040.T>、セグエグループ<3968.T>、テリロジーホールディングス<5133.T>、セキュアヴェイル<3042.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS