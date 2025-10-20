【10月21日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
10月21日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 今回はマロンやおいもを使った秋の味覚を使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」(248円)
「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」(248円)
価格 : 248円
エネルギー : 211kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは270円とのこと
ふんわり生地に2層のマロンクリームをたっぷりサンドしたロールケーキが登場。栗の濃厚な味わいと軽やかなホイップが絶妙に調和した、秋らしい上品な仕上げりが魅力です。
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」(192円)
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」(192円)
価格 : 192円
エネルギー : 241kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは225円とのこと
ふわもち食感のパン生地に、紅はるかの甘みを生かしたおいもホイップを閉じ込めましたクリームパンが登場。とろけるような口あたりで、冷やしてもおいしい一品になります。
「ふわもち生シフォン 焼き芋」(279円)
「ふわもち生シフォン 焼き芋」(279円)
価格 : 279円
エネルギー : 224kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふわふわでやわらかなシフォン生地に、焼き芋の優しい甘さを感じるクリームを合わせたスイーツが登場。香ばしさとしっとり食感を合わせて楽しむ、秋のティータイムにぴったりな商品です。
「ショコラクイニーアマン」(171円)
「ショコラクイニーアマン」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 421kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
外はカリッと香ばしく、なかはしっとりとしたショコラクイニーアマンが登場です。ほろ苦いチョコの風味とバターの香ばしさがマッチした贅沢な味わいになっています。
「うずまきロールケーキ カフェモカ」(171円)
「うずまきロールケーキ カフェモカ」(171円)
価格 : 171円
エネルギー : 393kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
コーヒークリームとミルク風味クリームを巻いた、カフェモカ風味のロールケーキが登場です。コーヒーの香りとまろやかな甘さが絶妙で、コーヒータイムにもぴったりのスイーツになります。
まとめ
10月21日以降に登場する新商品は、「プレミアムロールケーキ 2層のマロン」や「ふわもち生シフォン 焼き芋」など、秋の味覚を存分に楽しめるラインナップ。気になる商品はぜひ店頭でチェックしてみてください!
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等
