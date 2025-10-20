Ｆ－ブレインが急反発、ＰＣログ管理ツールを三井住友ＦＧ子会社のサービスに提供◇ Ｆ－ブレインが急反発、ＰＣログ管理ツールを三井住友ＦＧ子会社のサービスに提供◇

フーバーブレイン<3927.T>は急反発している。２０日寄り前に、同社が展開するＰＣログ管理ツール「Ｅｙｅ“２４７”Ｗｏｒｋ Ｓｍａｒｔ Ｃｌｏｕｄ（アイ２４７ワークスマートクラウド）」が、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>子会社のプラリタウンが運営する法人向けＤＸ・デジタル化プラットフォーム「ＰｌａｒｉＴｏｗｎ（プラリタウン）」での提供が始まったと発表しており、サービスの普及を好感した買いを引き寄せている。



Ｆ－ブレインが提供するアイ２４７ワークスマートクラウドは社員のＰＣ操作ログを１分単位で自動収集。業務の可視化や労務管理、情報漏洩対策、ＩＴ資産管理をワンストップで実現するという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS