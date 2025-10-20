【2025年10月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
10月も後半戦。夏から秋への季節の変わり目はいわゆる「秋バテ」に陥りやすい時期であり、心身ともに不調を感じることも。そんなときに楽しむスイーツは、気分をリフレッシュさせてくれるとてもありがたい存在ですね。
本記事では、ファミリーマートで10月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ダブル焦がしキャラメルの白生フランスパン、紅茶香るアップルフロマージュ仕立ての中華まん、ホワイトチョコでコーティングしたアーモンドのバーアイスなど、気になる品が多数ラインナップしています。
2025年10月の新作5品まとめ(10月21日発売予定)
本記事ではファミリーマートで10月21日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。
ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ
10月21日発売の新商品は、ダブル焦がしキャラメルをサンドした白生フランスパン、6本入りのさつまいもスティックパン、りんごとクリームチーズの食感・味わいのコントラストを楽しめる中華まん、ナチュラルチーズのチーズフィリング使用のベイクドチーズタルト、ホワイトチョコとアーモンドをたっぷり楽しめるバーアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」(168円)
「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」(168円)
価格 : 168円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※北海道地区は仕様が異なります。
生クリームを加えたしっとりもちもちとした白生フランスパンに、焦がしキャラメルクリームと焦がしキャラメルホイップをサンドしました。なお、北海道地区は仕様が異なります。
「さつまいもスティック6本入」(180円)
「さつまいもスティック6本入」(180円)
価格 : 180円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※東北地方は福島県のみの取り扱いです。
紅はるかのさつまいもペーストを練り込んだしっとりとした生地に、さつまいも味のクリームを折り込み焼き上げたパン6本入りです。なお、東北地方は福島県のみの取り扱いです。
「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)
「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)
価格 : 200円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
安食雄二シェフ監修の中華まん。食感を感じる甘いりんごフィリングと、コクのある北海道産クリームチーズを紅茶風味の生地で包みました。りんごとクリームチーズの食感・味わいのコントラストを楽しめます。数量限定での販売です。
「ベイクドチーズタルト」(198円)
「ベイクドチーズタルト」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
さっくりとしたタルト生地に、ナチュラルチーズを使用した濃厚なのになめらかなチーズフィリングを入れて焼き上げました。
「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」(238円)
「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
アーモンドが混ぜ込まれたバニラアイスを、ローストアーモンド入りのホワイトチョコでコーティングしたバーアイス。ホワイトチョコの味わいとアーモンドの香り、食感をたっぷり楽しめる仕立てです。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。
まとめ
10月21日発売の新商品は、焦がしキャラメルクリームとキャラメルホイップをダブルでサンドした「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」、紅はるかのさつまいもペーストを練り込んだ生地に、さつまいも味のクリームを折り込み焼き上げた「さつまいもスティック6本入」、安食雄二シェフ監修の中華まん「紅茶香るアップルフロマージュ」、ナチュラルチーズを使用のチーズフィリングを入れて焼き上げた「ベイクドチーズタルト」、ホワイトチョコとアーモンドをたっぷり楽しめる「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用
本記事では、ファミリーマートで10月21日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ダブル焦がしキャラメルの白生フランスパン、紅茶香るアップルフロマージュ仕立ての中華まん、ホワイトチョコでコーティングしたアーモンドのバーアイスなど、気になる品が多数ラインナップしています。
本記事ではファミリーマートで10月21日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。
ファミリーマート2025年10月のスイーツ新商品まとめ
10月21日発売の新商品は、ダブル焦がしキャラメルをサンドした白生フランスパン、6本入りのさつまいもスティックパン、りんごとクリームチーズの食感・味わいのコントラストを楽しめる中華まん、ナチュラルチーズのチーズフィリング使用のベイクドチーズタルト、ホワイトチョコとアーモンドをたっぷり楽しめるバーアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」(168円)
「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」(168円)
価格 : 168円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※北海道地区は仕様が異なります。
生クリームを加えたしっとりもちもちとした白生フランスパンに、焦がしキャラメルクリームと焦がしキャラメルホイップをサンドしました。なお、北海道地区は仕様が異なります。
「さつまいもスティック6本入」(180円)
「さつまいもスティック6本入」(180円)
価格 : 180円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
※東北地方は福島県のみの取り扱いです。
紅はるかのさつまいもペーストを練り込んだしっとりとした生地に、さつまいも味のクリームを折り込み焼き上げたパン6本入りです。なお、東北地方は福島県のみの取り扱いです。
「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)
「紅茶香るアップルフロマージュ」(200円)
価格 : 200円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
安食雄二シェフ監修の中華まん。食感を感じる甘いりんごフィリングと、コクのある北海道産クリームチーズを紅茶風味の生地で包みました。りんごとクリームチーズの食感・味わいのコントラストを楽しめます。数量限定での販売です。
「ベイクドチーズタルト」(198円)
「ベイクドチーズタルト」(198円)
価格 : 198円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
さっくりとしたタルト生地に、ナチュラルチーズを使用した濃厚なのになめらかなチーズフィリングを入れて焼き上げました。
「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」(238円)
「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」(238円)
価格 : 238円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
アーモンドが混ぜ込まれたバニラアイスを、ローストアーモンド入りのホワイトチョコでコーティングしたバーアイス。ホワイトチョコの味わいとアーモンドの香り、食感をたっぷり楽しめる仕立てです。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。
まとめ
10月21日発売の新商品は、焦がしキャラメルクリームとキャラメルホイップをダブルでサンドした「白生フランスパン（ダブル焦がしキャラメル）」、紅はるかのさつまいもペーストを練り込んだ生地に、さつまいも味のクリームを折り込み焼き上げた「さつまいもスティック6本入」、安食雄二シェフ監修の中華まん「紅茶香るアップルフロマージュ」、ナチュラルチーズを使用のチーズフィリングを入れて焼き上げた「ベイクドチーズタルト」、ホワイトチョコとアーモンドをたっぷり楽しめる「森永製菓 白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
※画像は公式ホームページより引用