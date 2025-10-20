LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤¬¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÉËå¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¡õ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡£»ÐËå°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ¿¿ô
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ëå¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¡õÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤¬Ëå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡
¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÏËå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òInstagram¤Ç½ËÊ¡¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬21ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
1¡¢3～5ËçÌÜ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ëå¤Ë¥¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎËå¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£2¡¢6ËçÌÜ¤Ï¶áÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤À¤í¤¦¤«¡£Àã¤¬»Ä¤ë»³Æ»¤ÇËå¤È¼ê¤ò·Ò¤®¥¹¥¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤êÀã»³¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¿ôËç¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Ëå¤ÈµÙ²Ë¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÅÙ¡¹Instagram¤ËÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤·»ÐËå¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤ËÂº¤¤»ÐËå¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÐ»Ò¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎËå¤¬µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎËå¤ÏÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à20Ëç¤â¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢10·î8Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥æ¥ó¥¸¥ó¤ò½ËÊ¡¡£Àã¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¿åÃæ¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢LE SSERAFIM¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎÆ°²è¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£