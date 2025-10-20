TBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の公式Xにて、Snow Manの宮舘涼太のオフショットが公開され、注目を集めている。

【画像】秋の装いで自身の看板と写真を撮る宮舘涼太／ニット×ダブルブリッジメガネをかけこなす宮舘涼太

■トレンチコートに白Tシャツとデニムパンツを合わせた宮舘涼太

「念願の！記念撮影。赤坂サカスの大看板の前で」というコメントとともに公開された写真には、ベージュのトレンチコートをまとい、赤坂の街並みに溶け込む宮舘の姿が。自身の大看板を指し示すように、指を揃えて片手を上げている。

柔らかく流した前髪とツヤのある黒髪、そして薄いレンズカラーのサングラスをかけ、嬉しそうに穏やかな微笑みを浮かべる姿からは、彼らしい気品と落ち着きが感じられる。

公開から間もなくコメントが殺到。「赤坂に舘様降臨してる」「嘘でしょ？」「遭遇したかった」「トレンチコートがお似合い」「穏やかな笑顔に癒やされる」「立ち姿まで完璧」「W舘様！」「秋の装いも素敵」「カッコ良すぎる」といった声が相次いでいる。

■指先まで美しい。番組ロゴボードを手にした宮舘涼太

さらに、宮舘は自身のInstagramのストーリーズで、番組ロゴボードを手にしたスタジオショットを公開。トレンチコート姿で首を少し傾けて微笑んでおり、ボードを持つ指先まで美しい。

■ニット×ダブルブリッジメガネをかけこなす宮舘涼太

