【Xotic XW-1 Miyaji Special Mod】（埼玉県 Ricky Corgi 16 X1歳）

今回、エフェクトボードのup dateで『Xotic XW-1 Miyaji Special Mod』と『BOSS CE-2W 技WAZA CRAFT』を新規導入しました。このワウとコーラスはずっと気になっていましたが、とっても秀逸なエフェクターです。

Xotic XW-1 Miyaji Special Mod

バイアスとWAH-Q、イコライジングのコントロールがあり、中高域のワウ効果を自分好みに設定出来るのは有り難いですね。中域〜高域の美味しい音域コントロールが凄くやりやすいです。モコモコ〜クワコッ！！って憧れます。あとクラプトンが良く使う中域の優しいWAH効果も・・・。

オリジナルのレビューで頻繁に見かける【ON/OFFでの音切れ】も全く気にならないModとなっておりサウンドブラッシュアップ含めて宮地楽器さんの研究に脱帽です！これひとつでVOX系、CRYBABY系ともにサウンドセット可能です。

BOSS CE-2W 技WAZA CRAFT

大学時代にCE-２は所有していましたが、手放した事にずっと後悔していて・・・。選択可能なCE-2モード、CE-1モードとも本当に素晴らしいです！個人的には世界最高峰のコーラスエフェクトと体感します。特に、CE-1モードの凄く肌触り良い優しいコーラスは絶品です！！！素晴らしいMade in Japan製品です！

私のエフェクトボードはこれで完成形です。

本当にたくさんのエフェクターを試行錯誤して来ましたが各メーカーさんの研究と製品化に最大級の感謝の気持ちを捧げたいです。ありがとうございます！！！これで『ギター』、『アンプ』、『エフェクトボード』の完成形が揃いました。このアンサンブルからの変更は今後あり得ない程の完璧なセットです。

◆ ◆ ◆

「ついに完成」と断言できる完成度までたどり着いたという事実がすごいなあ。情報入手と整理、手にする財力も大事だけれど、あっちがいいと思ったらこっちがいい…と思ったらやっぱこっちだな…とぶれまくって収集つかないというあるあるの世界に陥らないという点が、最も凄いことよね。つまりは自分が求める理想のサウンドに対してブレがなく、勘違いもないということ。実はここがサウンドメイクの大事なスタート地点であり、最大の終着点でもある。素晴らしいっす。（BARKS 烏丸哲也）

