RADWIMPS、メジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム発売決定
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』が、11月19日(水)にリリースされることが発表になった。
最新アルバム『あにゅー』を携えてのアリーナツアーを10月18日(土)からスタートさせたRADWIMPS。ツアー初日の広島グリーンアリーナ公演の終演後、「ロックバンドなんてもんをやってきたよかった」の言葉とともに、トリビュートアルバムのリリースを感じさせるポスターが会場にサプライズで掲出され、ポスターを見たファンの間で騒然となっていた。
バンドのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバムには全14曲を収録する。参加アーティスト・楽曲などの詳細は後日発表予定。
■メジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』
2025年11月19日(水)発売
https://lnk.to/RAD20_tributeEC
Various Artists
UPCH-20712 ￥3,850(tax in)
※全14曲収録
◾️最新アルバム『あにゅー』
2025年10月8日（水）発売
https://lnk.to/RAD1008
◆形態
・20th Anniversary Special Box（数量生産限定）PRON-1097／CD+Blu-ray+GOODS／\19,800（税込）
※ラリルレコード・UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売商品
・通常盤 UPCH-20702／CDのみ／\3,300（税込）
◆収録内容
[CD]
命題 （日本テレビ「news zero」テーマソング）
まーふぁか
ワールドエンドガールフレンド
DASAI DAZAI
なんていう
賜物 （NHK連続テレビ小説「あんぱん」主題歌）
MOUNTAIN VANILLA
Odakyu Line
筆舌
ピリオド。
成れの果てで鳴れ
ピアフ
[Blu-ray]
▽RADWIMPS 20th Anniversary Special Live Sessions -賜物-
・賜物
・命題
・Making & Interview
▽セプテンバーまだじゃん。at 横浜アリーナ (2007.8.30)
・セプテンバーさん
・愛し
・何十年後かに「君」 と出会っていなかったアナタに向けた歌
・イーディーピー 〜飛んで火に入る夏の君〜
・25ｺ目の染色体
・祈跡
・もしも
▽FUJI ROCK FESTIVAL’ 25 (2025.7.27)
・賜物
・DARMA GRAND PRIX
・命題
・SUMMER DAZE 2021
[GOODS]
20th Anniversary GOODS入り『だいたい入る！クリアポーチ』
※ポーチの中身：行先のないチケット型テープ、おにぎりピック＆ピックケース、はらペコインケース
◾️＜RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞
2025年10月18日(土) 広島県・広島グリーンアリーナ
2025年10月19日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ
2025年10月23日(木) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2025年10月24日(金) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2025年11月1日(土) 長野県・長野ビッグハット
2025年11月2日(日) 長野県・長野ビッグハット
2025年11月6日(木) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
2025年11月22日(土) 神奈川県・横浜アリーナ ※Guest Act：BUMP OF CHICKEN
2025年11月23日(日・祝) 神奈川県・横浜アリーナ ※Guest Act：Vaundy
2025年11月24日(月・振休) 神奈川県・横浜アリーナ ※Guest Act：YOASOBI
2025年12月2日(火) 大阪府・大阪城ホール
2025年12月3日(水) 大阪府・大阪城ホール
2025年12月14日(日) 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館
2025年12月20日(土) 香川県・あなぶきアリーナ香川
2025年12月21日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川
2025年12月26日(金) 東京都・有明アリーナ
2025年12月27日(土) 東京都・有明アリーナ
ツアー特設サイト：https://radwimps.jp/20th_TOUR/
