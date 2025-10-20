ミニドーナツに真っ黒なラムネ!?　カルディで見つけた、子どもが喜ぶおいしいハロウィングッズ4選

カルディで見つけた、子どもが喜ぶこと間違いなしのハロウィングッズ4選をご紹介します。

1）「ハロウィンスティックゼリー」16個入り（318円）



おなじみのスティックゼリーもハロウィン仕様に！ ぶどう味8本、りんご味4本、みかん味4本の計16本入りです。スティック状のゼリーなので片手でも食べやすく、ちょっとしたおやつにぴったりですね。

「ハロウィンスティックゼリー」

3種の味が楽しめます

2）「ハロウィンのりあーと 4枚入り」（340円）





「ハロウィンのりあーと 4枚入り」

ハロウィンモチーフの形にカットされたのりが入っています。1枚で4種類のデザインが楽しめます。

おにぎりにつけると、普段のおにぎりが簡単にハロウィンっぽくなりかわいいですね。パッケージには、ゆで卵にのりを乗せたものもありさまざまなアレンジが楽しめそうです。お弁当に入れても華やかになりますね！

おにぎりにつけると、普段のおにぎりがぐんとかわいくなります

3）「ハロウィンミニドーナツ 230g」（429円）



ひとくちドーナツも、こんなにかわいいパッケージに入っていますよ。小さくて子どもでも食べやすいサイズです。プレーン味とチョコ味の2種類があるので、飽きずに楽しめますね。

「ハロウィンミニドーナツ」

いろいろな味が楽しめるかわいいミニドーナツ

裏側までかわいいイラストがありました！

4）「くろねこラムネ グレープ味 250ml」（159円）

一見、「真っ黒なラムネ!?」と思わず手に取ってしまう色ですよね。キャップのフィルムを開けてみると、昔ながらのラムネの開け方でした。

「くろねこラムネ グレープ味 250ml」

ふたの部分は昔ながらのラムネ形式

おそるおそるコップに移してみると、中身は薄い青色でしたよ！ 思ったよりもきれいな色で、安心しました。

ちゃんとビー玉も入っていてラムネらしさもありつつ、容器は割れない素材になっているので子どもが飲む際も安心ですね。気になるお味は、グレープソーダ味でおいしかったです！

注ぐ様子もきれいです

ラムネの中のビー玉を頑張って取ろうとしたことはありませんか？

ほかにもたくさんのハロウィングッズがありましたが、子どもが喜ぶおいしいハロウィングッズ4選をご紹介しました！ いつものお菓子やグッズも、イベント感があるとワクワクしますよね。ちょこっと取り入れるだけで季節感を楽しめますよ。



（文＝島元綾香）