星野源による約6年ぶりの全国＆アジアツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞が、10月19日に開催された横浜・Kアリーナでの追加公演をもってファイナルを迎えた。

◆ライブ写真

本ツアーは5月15日の名古屋・Aichi Sky Expoを皮切りに、国内9都市17公演を巡回。さらに台北、上海、ソウルを回るアジアツアーも行われ、各地で熱狂的な盛り上がりを巻き起こしてきた。そして最終日となるこの日は、星野のキャリアで初めてとなるライブビューイング『Gen Hoshino presents MAD HOPE Live in Cinemas』が実施され、日本全国47都道府県および海外15都市の映画館に生中継された。

会場が暗転し、巨大な「MAD HOPE」のロゴがステージ上に浮かび上がる中、星野自身が脚本を手がけたボイスドラマが流れ始める。雷鳴のようなバンドサウンドが轟くとともに、ステージ中央から星野がせり上がって登場。1曲目「地獄でなぜ悪い」でライブの幕が開けた。

序盤から最新アルバム『Gen』収録の新曲を次々と披露し、凄まじい演奏を見せつけながら、「Pop Virus」「SUN」「恋」といった日本の音楽シーンに多大な影響を与えてきた楽曲で会場を湧かせる。センターステージではアコースティックギターで弾き語りも披露。星野の原点を感じさせるパフォーマンスとなった。鬼気迫るギタープレイを見せつけた「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」や、観客とのコール＆レスポンスが沸き起こった「Star」では会場の熱気が最高潮に達し、本編ラストは、「Hello Song」で締めくくられた。

アンコールでは、星野の盟友である“ニセ明”が登場。「Fake」と「Week End」の2曲を披露した。最後にふたたびステージに戻った星野は「『Gen』の中には、過去のアルバムの中には、僕がいます。僕の音楽を聴いてください。あなたが本当にどん底に落ちた時もそこには僕がいます」と語り、ラストに「Eureka」を演奏した。オーディエンスとの大合唱が生まれ、感動と熱狂が交差する中、約5ヶ月にわたる＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞ツアーはフィナーレを迎えた。深く観客に向けてお辞儀をし、「さようなら」と、万感の思いを込めて大きく手を振りながら、星野はステージを後にした。

アルバム『Gen』のリリースを皮切りに、デビュー15周年の節目をノンストップで駆け抜けてきた星野源。11月には、主題歌「いきどまり」を提供した映画『平場の月』の公開も控えている。

撮影◎西槇太一

関連リンク 星野源 オフィシャルサイト： https://www.hoshinogen.com/

星野源 オフィシャルInstagram： https://www.instagram.com/iamgenhoshino/

星野源 オフィシャルX： https://twitter.com/gen_senden

星野源 Facebookページ： https://www.facebook.com/genhoshino.official/

星野源 YouTube オフィシャルチャンネル： https://www.youtube.com/@genhoshino

星野源 オフィシャルTikTok： https://www.tiktok.com/@genhoshino_official

撮影◎西槇太一