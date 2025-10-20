怒髪天、＜還暦上等！生涯現役スタミナ街道＞全60公演のライブスケジュール公開。めでたさてんこ盛りの新ビジュアル公開も
怒髪天が、＜還暦上等！生涯現役スタミナ街道＞と銘打った全60公演のライブスケジュールを一挙に公開した。
メンバー内で最初に還暦を迎えるボーカル増子の誕生日である、2026年4月23日東京キネマ倶楽部公演を皮切りに、坂詰、上原子と続く誕生日特別公演や、5月27日の下北沢SHELTERから、年明け2月27日の北海道・札幌KLUB COUNTER ACTIONまで続く全33公演の全国ツアー、毎年恒例で開催している粟津、名古屋、長野での企画ライブなど織り交ぜ、早くも古希を見据えた＜老怒 TO 古希 WE ARE OUT老GUYZ 〜Unmasked〜＞と銘打ったツアーファイナルの2027年4月23日の新宿ロフト公演まで、きっちり1年間直走るという。
また、還暦イヤーにふさわしい、めでたさてんこ盛りの新ビジュアルも解禁された。
なお怒髪天は、＜エリア1020 TOUR＞の後半戦が10月29日の千葉ルックからスタートする。年明けの東名阪公演はサブタイトルにもあるように、“ファイナルシリーズ”と、ツアーメニューとは異なる50代の集大成的な”五十乃実〜収穫〜“の2デイズ開催の二段構えになっている。
◾️「ライフ・イズ・ビューティフル」
10月20日（月）0時より配信スタート
https://dohatsuten.lnk.to/life-is-beautiful
◾️＜還暦上等！生涯現役スタミナ街道＞
Just a sixty “爆発だ！ズーミーマン”
2026/4/23（木）東京 キネマ倶楽部（増子 誕生日公演）
Just a sixty “中空見つめて60年”
2026/8/18（火）荻窪TOP BEAT CLUB（坂詰 誕生日公演）
2026/8/19（水）荻窪TOP BEAT CLUB *後夜祭
Just a sixty “俺のギターでラブ注入♡”
2027/2/26（金）札幌ペニーレーン24（上原子 誕生日公演）
◾️＜還暦上等！生涯現役スタミナ街道＞
◆＜還暦RIOT “MORE FUTURE TOUR”＞
2026/5/27（水）下北沢 SHELTER
2026/6/6（土）和歌山CLUB GATE
2026/6/7（日）大阪・堺fandango
2026/6/14（日）松本ALECX
2026/6/25（木）姫路Beta
2026/6/27（土）小倉FUSE
2026/6/28（日）熊本 NAVARO
2026/6/30（火）四日市 CLUB CHAOS
2026/7/11（土）金沢 vanvan V4
2026/7/12（日）岐阜 ants
2026/7/18（土）盛岡 the five morioka
2026/7/20（月/祝）郡山 HIP SHOT JAPAN
2026/8/1（土）岡山 ペパーランド
2026/8/2（日）岡山 ペパーランド
2026/10/8（木）町田 Nutty’s
2026/10/24（土）新潟 GOLDEN PIGS BLACK
2026/10/25（日）高崎 Club JAMMER’S
2026/10/31（土）高松 DIME
2026/11/1（日）広島 セカンド・クラッチ
2026/11/3（火）福岡 CB
2026/11/5（木）神戸 VARIT.
2026/11/14（土）水戸 LIGHT HOUSE
2026/11/21（土）仙台 darwin
2027/1/30（土）名古屋 JAMMIN’
2027/1/31（日）名古屋 JAMMIN’
2027/2/6（土）大阪・十三 GABU
2027/2/7（日）大阪・十三 GABU
2027/2/中旬 東京
2027/2/中旬 東京
2027/2/27（土）札幌 KLUB COUNTER ACTION
2027/3/5（金）沖縄 Output
2027/3/6（土）沖縄 Output
2027/3/7（日）沖縄 Output
◆＜湯ナイテッド・アワーヅ 2026＞
2026/5/16（土）石川県・粟津演舞場
2026/5/17（日）石川県・粟津演舞場
◆＜ジャンピング乾杯TOUR 2026＞
2026/9/5（土）滋賀 U☆STONE
2026/9/6（日）伊勢 RHYTHM
2026/9/12（土）弘前 KEEP THE BEAT
2026/9/13（日）秋田 Club SWINDLE
◆＜BAKA CLASICO 2026＞
2026/8/21（金）F.A.D YOKOHAMA
2026/8/22（土）F.A.D YOKOHAMA
◆＜カムバック・サーモン2026＞
2026/9月シルバーウィーク近辺 ＠留萌
2026/9月シルバーウィーク近辺 ＠小樽
2026/9月シルバーウィーク近辺 ＠札幌
◆＜中京イズバーニング 2026×名古屋CLUB UPSET21周年＞
2026/10/17（土）名古屋 CLUB UPSET
2026/10/18（日）名古屋 CLUB UPSET
◆＜ドハツの日（10・20）特別公演×中京イズバーニング10周年＞
2026/10/20（火）名古屋 CLUB QUATTRO
◆＜響都ノ宴＞
2026/12/3（木）京都 磔磔
2026/12/5（土）京都 磔磔
2026/12/6（日）京都 磔磔
◆＜長野闘気オレリンピック2027＞
2027/1/9（土）長野 CLUB JUNK BOX
2027/1/10（日）長野 CLUB JUNK BOX
◆＜老怒 TO 古希＞
WE ARE OUT老GUYZ 〜Unmasked〜
2027/4/8（木）仙台 FLYING SON
2027/4/14（水）大阪 Pangea
2027/4/15（木）名古屋 HUCK FINN
2027/4/23（金）新宿 LOFT
◾️＜エリア1020 TOUR＞
2025年
10月29日（水）千葉LOOK SOLD OUT
11月01日（土）高松DIME
11月03日（月/祝）福岡LIVEHOUSE CB
11月05日（水）四日市CLUB CHAOS SOLD OUT
11月08日（土）新潟GOLDEN PIGS BLACK
11月09日（日）高崎Club JAMMER’S
11月23日（日）仙台Rensa
11月28日（金）札幌cube garden
11月29日（土）札幌cube garden SOLD OUT
2026年
1月24日（土）名古屋CLUB QUATTRO ”五十乃実〜収穫〜”
1月25日（日）名古屋CLUB QUATTRO “ファイナルシリーズ名古屋編”
1月31日（土）梅田CLUB QUATTRO ”五十乃実〜収穫〜”
2月01日（日）梅田CLUB QUATTRO “ファイナルシリーズ大阪編”
2月10日（火）渋谷Spotify O-EAST ”五十乃実〜収穫〜”
2月11日（水/祝）渋谷Spotify O-EAST “ザ・ファイナル”
2月20日（金）沖縄Output “五十乃芒果”
2月21日（土）沖縄Output “南の楽園編”
2月22日（日）沖縄Output “ゆんたくひんたくまったく”（トークライブ）
関連リンク
◆怒髪天 オフィシャルサイト
◆怒髪天 オフィシャルX
◆怒髪天 オフィシャルInstagram
◆怒髪天 オフィシャルYouTubeチャンネル