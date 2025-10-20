◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6-2マリナーズ(日本時間20日、ロジャースセンター)

ア・リーグ優勝決定シリーズは最終戦までもつれ込むことがわかりました。

2勝2敗で迎えた日本時間18日の第5戦では、マリナーズが接戦を制し、ワールドシリーズ進出へ王手。この日、第6戦がブルージェイズの本拠地で行われました。

もう負けられないブルージェイズは、2回、ヒットと相手のエラーでノーアウト1・2塁とします。ここで、7番のアディソン・バーガー選手がライト前にタイムリーヒットを放ち先制に成功。なおも1・3塁の場面で、内野安打から1点を追加します。

勢いに乗るブルージェイズ打線は、3回、前の回で先制タイムリーを放ったバーガー選手が2ランホームラン。5回には、ウラジーミル・ゲレロJr.選手のソロホームランでリードを5点に広げます。

追いつきたいマリナーズ打線は、6回に4番のジョシュア・ネーラー選手のソロホームランと2本のヒットで2点を返しますが、反撃はそこまで。ブルージェイズが意地を見せ、マリナーズに完勝。シリーズ合計3勝3敗とし、次の最終戦で勝った方が世界一の栄冠をかけドジャースとワールドシリーズを戦います。

この結果を受け、SNSでは「マリナーズとブルージェイズの試合めっちゃ面白いな」「あと1試合見れる」「シーソーゲームならぬシーソーシリーズだ」と多くの反応が寄せられました。