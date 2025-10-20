ポストシーズンは日米で同じ展開に

米大リーグは19日（日本時間20日）、ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦がトロントで行われ、ホームのブルージェイズが6-2でマリナーズを下した。これで通算成績は3勝3敗のタイとなり、明日20日（同21日）に最終戦が行われる。ネット上の野球ファンは、日本球界との“リンク”に注目。「あれ、似てるな」「同じやん」などと反応している。

ナ・リーグではドジャースがブルワーズに4連勝。あっさりワールドシリーズ進出を決めた一方、ア・リーグは最終戦までもつれ込んだ。マリナーズ2連勝、ブルージェイズも負けじと2連勝の展開。17日（同18日）の試合でマリナーズが勝利して王手をかけたが、この日行われた第6戦ではゲレーロJr.の一発が飛び出すなどブルージェイズが勝利。3勝3敗のタイになった。

この展開が、NPBと“リンク”していると指摘する声もX上に書き込まれた。クライマックスシリーズ（CS）・ファイナルステージで、セ・リーグの阪神はDeNAに3連勝。日本シリーズ進出を決めた一方、パ・リーグはソフトバンクと日本ハムが譲らず、今日20日の最終戦で勝者が決まる。

日本のファンが「あれ、阪神の状況と似てるな」「それはつまり、阪神はドジャースで、パ・リーグはア・リーグってことでいいのかな」「なにリンクしてんの（笑）」「ア・リーグとパ・リーグが盛り上がっている」「日本とメジャーのポストシーズンなんか似てるよね」「これが……シンクロニシティです」などと注目していた。



（THE ANSWER編集部）