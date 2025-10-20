松田ゆう姫 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/20】故・松田優作さんの長女で、俳優の松田龍平・松田翔太を兄にもつアーティストの松田ゆう姫が10月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。公開した手料理が話題を呼んでいる。

【写真】松田ゆう姫「プロ級」手料理＆オシャレ自宅での2ショット

◆松田ゆう姫、プロ並みの手料理を公開


ゆう姫はTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演した際の様子について投稿。タレントの菊地亜美との自宅での2ショットを公開し、「家が近すぎでびっくり笑 知らずに何回かは確実にすれ違ってるレベル」と綴った。

また「それにしても美味しそうに食べてくれて作り甲斐ありまくりでした」と記し、「今回もたくさん作りました」という文字とともに、肉とじゃがいもをオーブン調理したものや、バゲットをトマトソースにつけて食べる料理など腕前を披露している。

なお、菊地も自身のInstagramを更新し、「櫻井・有吉のTHE夜会で松田ゆう姫ちゃんの素敵なお家にお邪魔して、美味しい手料理とお酒をいただいちゃいました」と報告。「びっくりするくらい美味しくて、ゆう姫ちゃんとも会えて楽しいひとときでした」と振り返っている。

◆松田ゆう姫の投稿に反響


この投稿に「料理全部美味しそう」「本格的ですごすぎる」「プロ級」「これは飯テロ確定」「レシピ知りたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

