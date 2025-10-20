乃木坂46、40枚目タイトルは「ビリヤニ」6期生・瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンター
【モデルプレス＝2025/10/20】乃木坂46が、11月26日に40枚目シングルをリリース。この度、タイトルが「ビリヤニ」であることが発表された。
【写真】乃木坂46矢田萌華、ミニワンピ＆ブーツ姿で美脚輝く
2025年2月にお披露目となった6期生から、鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人がWセンターを務める40枚目シングルのタイトルは「ビリヤニ」。前作の「Same numbers」はクールなダンストラックになっていたが、今作はどのような楽曲になるのか。また、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィーチャーした、“久保史緒里”特別仕様盤の発売も決定した。
10月19日に放送されたレギュラー番組「乃木坂工事中」内では選抜発表が行われ、新センターとして6期生を据えることとなった乃木坂46。Wセンターとなる瀬戸口・矢田の2人が、グループにどのような進化と変化をもたらすこととなるのか。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
