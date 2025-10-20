大谷翔平、愛犬デコピンの最新投稿が可愛すぎ！ ハロウィン感じるカボチャに興味津々
ドジャースの大谷翔平が、20日にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬のデコピンの最新ショットを披露した。
【写真】大谷翔平、愛犬デコピンの最新ショット 過去の可愛らしいショットの数々も（13枚）
大谷の結婚前からの”相棒”であるデコピン。SNSを通じて披露される愛らしい姿が話題を呼んでいる。
先日は、カボチャが散りばめられたハロウィン仕様の部屋で、眠たそうな表情を見せるデコピンの写真を投稿。そして今回は、リードに繋がれたデコピンがオレンジ色の大きなカボチャに興味津々なショットを公開。ファンからは「かわいい」「秋のオフショット最高」といった声が集まっている。
引用：「大谷翔平」インスタグラム（@shoheiohtani）
