「デパ地下に売ってそう」滝沢眞規子の手作り弁当に絶賛の声「センスすごい」「ご家族が羨ましい」
モデルの滝沢眞規子が20日、自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を公開すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】「デパ地下に売ってそう」滝沢眞規子の手作り弁当 過去の弁当も（8枚）
7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女が誕生。最近では、家族への手作り弁当が「上手すぎる」「デパ地下に売ってそう」など話題を呼んでいる。
そんな彼女が「今日は次女の分と2つ置いて仕事にいきます」と投稿したのはさつまいもご飯とチーズささみかつ、さらにニンジンやナスを使ったおかずが添えられた手作り弁当。栄養や彩りにも気が配られた弁当に、ファンからは「わぁー美味しそうです〜」「センスすごい」「ご家族が羨ましい」などの反響が寄せられている。
引用：「滝沢眞規子」インスタグラム（@makikotakizawa）
