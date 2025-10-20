人気TikToker・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド』（発売中）のアザーカットのみで構成されたデジタル写真集『ときちゃんリミテッド！』（発売中）より、掲載カットが公開された。

“恥ずかしがるバニー動画”の鬼バズりからまもなく3年、休みなくグラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド』。ロケ地は台南。大自然の中で全裸になり、葉っぱだけを身にまとい、セクシーランジェリーをまとったボリューミーなお尻に急接近…と思えば、いつものジャージスタイルで飲みまくり。ワクワクドキドキの台湾プライベートデートを、本気で楽しんでいる様相を感じることができる。

そんな『ときちゃんネイキッド』に収録できず、泣く泣くカットした写真で構成されたデジタル写真集『ときちゃんリミテッド！』より掲載カットが到着。

掲載されるカットが全てアザーカットで、デジタル限定の写真集ということで本家写真集より攻めたカットを多数収録。まず目を引くのは表紙で、きらびやか後ろ姿ですっぽんぽん。女性らしいキュートな肉付きで、丸みを帯びたヒップを惜しげもなく披露している。

公開された誌面カットは、ハートの形を模したニップレス水着で大事な部分を隠す刺激的なカットをはじめ、金魚柄のうちわで恥部を隠しながらも笑顔でカメラを見つめるカット、タンクトップの衿を広げながら、豊満なバストをチラッと見せる大胆不敵なカットと、いずれも攻めに攻めたカットばかり。さらに階段に佇むカットでは、ときちゃんの清楚感も感じることができる。

ときちゃん プロフィール

1995年、神奈川県生まれ。T161。2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）の大ヒットを受け、2nd写真集が扶桑社より発売。最新情報は@menmenman_39をチェック。

作品情報

『ときちゃんリミテッド！』

著者：ときちゃん

撮影：塩原洋

発売日：2025年9月29日

定価：3,000円

出版社：扶桑社

Kindleリンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSS1H6BW

