愛犬と泊まれるヴィラやサウナ付き客室も！兵庫・赤穂海浜公園に「赤穂シーサイドパークグランピング」が誕生
兵庫県赤穂市の「赤穂海浜公園」内に、2025年10月1日、新たなグランピング施設「赤穂シーサイドパークグランピング」がオープンした。甲子園球場およそ2個分という広大な敷地に、愛犬と泊まれるドッグヴィラやプライベートサウナ付き客室、バリアフリー対応のコテージなど全19棟を展開。地元の人気店より仕入れた厳選食材を使う絶品BBQや、全室無料のドリンクバーなど、自然に包まれながら贅沢な時間を過ごせる新施設だ。
【写真】わんぱく広場にある木製の難破船
■広大な敷地で自然に包まれる贅沢ステイ
兵庫県赤穂市に広がる「赤穂海浜公園」は、西日本有数の広大な敷地を誇る総合レジャー公園。穏やかな潮風と豊かな自然に包まれ、四季折々の風景が楽しめる散策路や芝生広場、子どもに人気の遊具エリアやアスレチック、ボート遊びができる池など、世代を問わず一日中遊べる充実の施設がそろっている。その「赤穂海浜公園」内のオートキャンプ場にオープンしたグランピング施設「赤穂シーサイドパークグランピング」は、多彩な宿泊タイプを備えた複合アウトドア施設として注目を集めている。
■選べる3つのスタイルで理想のグランピングを
「赤穂シーサイドパークグランピング」は、愛犬と泊まれるドッグヴィラをはじめ、プライベートコテージやドームテントなど、3タイプの客室を備える。さらに、アルコールやソフトドリンクを豊富にそろえた冷蔵庫を全室に完備し、中身はすべて無料。自然の中で非日常の滞在を楽しめるのが魅力だ。
■▶ ドッグヴィラ(スタンダード or サウナ付き、定員2〜6人)
全4棟のドッグヴィラはその全てに約100平方メートルの広々としたプライベートドッグランを完備。さらに専用の食事スペースを備えているため、食事時間も愛犬と一緒に過ごすことができる。また、ドッグヴィラのうち2棟にはプライベートサウナも完備。滞在中は何度でも自由に利用できる本格サウナで、身体の芯から温まるリラクゼーションを体験できる。
■▶ コテージ(スタンダード or グランデ、定員2〜8人)
専用のトイレやバスルームはもちろん、キッチンや屋外デッキも備えた充実の設備。また、全9棟のうち1棟ある広々とした造りの「グランデコテージ」は、最大8人まで宿泊可能なので、家族やグループでの旅行に最適だ。さらにこのグランデコテージは、スロープなどを備えたバリアフリー仕様となっており、身体の不自由な人や高齢者も安心して快適に過ごすことができる。※グランデコテージを含めた5棟は11月以降のオープン予定
■▶ ドームテント(2ベッド or 4ベッド、定員2〜4人)
アウトドアならではの開放感と快適さを兼ね備えた全6棟のドームテントは、かわいらしいインテリアで写真映えも抜群。室内には冷暖房や冷蔵庫を完備しており、自然に包まれながらも快適に過ごす非日常のグランピング体験を満喫できる。
■地元の人気店から仕入れる赤穂ならではの絶品BBQ
地元・赤穂で愛される人気店より仕入れる厳選食材を使用した、ここでしか味わえない美食が堪能できるBBQプランを2種類用意。各棟に設置された専用スペースで、心地いい潮風を感じながら食事が楽しめる。
■▶ 厳選国産肉を味わうスタンダードBBQ
【コース内容】国産黒毛和牛モモ肉 / 神戸ポーク / 鶏のアヒージョ / 選べる焼き野菜3種 / バゲット / 赤穂の塩たまごプリン
■▶ 兵庫三銘柄肉を堪能するプレミアムBBQ
【コース内容】姫路和牛 / 神戸ポーク / 但馬鶏の手羽先 / 鶏のアヒージョ / ラタトゥイユ / 選べる焼き野菜3種 / バゲット / 赤穂の塩たまごプリン
■▶ 赤穂の名店「くいどうらく」厳選！旬の海鮮オプションメニュー
赤穂といえば新鮮な海鮮！ということで、旬の牡蠣をはじめ、その時期ならではの海の幸もオプションメニューとして用意している。
【オプションメニュー】坂越産殻付き牡蠣 ※冬季(12月〜4月)限定 / 坂越産牡蠣むき身 ※冬季(12月〜4月)限定 / 坂越産牡蠣(冷凍) / あじの干物 / 小フグの一夜干し / ジャンボ海老 など
■子どもから大人まで楽しめる「赤穂海浜公園」
「赤穂海浜公園」には、グランピング以外にも魅力がいっぱい。「タテホわくわくランド」では、サイクルモノレール、ゴーカート、変り種自転車といった大型遊具や、小さな子どもも楽しめるコイン遊具など、バラエティに富んだ遊具施設を楽しめる。
さらに隣接する「わんぱく広場」には、難破船をモチーフにした遊具やアスレチックなども充実。また「赤穂の天塩海洋科学館・塩の国」では、塩づくり体験や塩田案内も行っており、子どもから大人まで一日を通して楽しめる魅力が詰まっている。
「赤穂海浜公園」の豊かな自然に囲まれながら、快適な設備と地元グルメを堪能できる「赤穂シーサイドパークグランピング」。愛犬と一緒に過ごせるドッグヴィラや、プライベートサウナ付きの客室など、多彩な宿泊スタイルを選べるのも魅力だ。公園内の遊具やアスレチック、塩づくり体験なども楽しめるので、家族連れでの宿泊にもぴったり。瀬戸内の穏やかな潮風を感じながら、特別な休日を過ごしてみてはいかがだろうか？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています
