°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Î¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ï¡© ²áÁÂÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤¬ÉñÂæ¤Î¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¥é¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ú»³¸ýÌ¤ºù ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¸õÊäºî²È¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³¸ýÌ¤ºù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ï2025Ç¯¤ÎËÜ²°Âç¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃíÌÜºî²È¤ÎÂèÆóºî¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î²áÁÂÃÏ¤Ë¤¢¤ë¹¹´§ÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£Âè°ìºî¤Ç¤ÏµìÍ§¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿°å»Õ¡¦¾ëºê¶Á²ð¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÇ»Ì¸¤ÈÍÆÇ¥¬¥¹È¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÉÎ©¤·¤¿ÉÂ±¡Æâ¤Ç¤ÎÆæ²ò¤¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö¡ØÇòËâ¡Ê¥ë¥Ó¡§¤Ó¤ã¤¯¤Þ¡Ë¤ÎÝ£¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤ò°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤½¤ì¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤é¼¡¤Ë½Ð¤½¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÂÎ¸³¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áÁÂÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ä¤«½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁ°ºî¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È±»Æó¤Ä¤ÎÅ®»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Åª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼¡¡¹¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ëÃåÁÛ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃµÄåÌò¤Ç¤¢¤ë¾ëºê¶Á²ð¤ÎÁêËÀÌò¤Ï¡¢¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤ÏµìÍ§¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤ÎÉðÅÄ¹Ò¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¹¹´§ÉÂ±¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦½¤°å¤Î½ÕÅÄ²ê°á¤¬¤½¤ÎÌò¤Ë½¢¤¯¡£Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºî¤Ç¤Ï»ëÅÀ¿ÍÊª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¾ëºê¼«¿È¤ÎÆæ¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÕÅÄ¤Ï¾ëºê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¡¢»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÁ°ºî¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÏÀÍý¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë
¡¡³°³¦¤È³ÖÀä¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤ÇÆæ²ò¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤â¤Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿·Á¼°¤À¡£
¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ï°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¥¨¥é¥ê¥¤¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÇØÍýË¡¤ò¶î»È¤·¤¿¿äÍýË¡¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ÍÀ´ÀîÍÀ´ÀèÀ¸¡ØÁÐÆ¬¤Î°Ëâ¡Ù¤ä°½ÄÔ¹Ô¿ÍÀèÀ¸¡Ø½½³Ñ´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º£²ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀè¹ÔºîÉÊ¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Îµ»¹ª¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾ëºê¤¬¹Ô¤¦¿äÍý¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤¬ºîÉÊ¤ÎÂè°ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£ÇØÍýË¡¤ò¶î»È¤·¤¿ÏÀÍýÅ¸³«¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤¸¤Ä¤±¤Ã¤Ý¤¤¿äÍý¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÊä½õÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È²ò¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»»¿ô¤ÎÈþ¤·¤¤²òË¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èÊÔ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍÀ´ÀîÀèÀ¸¤Î¡Ø¥¹¥¤¥¹»þ·×¤ÎÆæ¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥å¥ô¥Ê¥¤¥ëÈÇ¤Î¡ØZ¤ÎÈá·à¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¶½Ê³¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÀÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢£»à¤Î¶²ÉÝ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÊª¸ì
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤À¡£ÍÆÇ¥¬¥¹¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï»à¤Î´í¸±¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»¦¿Í¤Î¶²ÉÝ¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¡£¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¡Öº£²ó¤ÏÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ë87¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁ´°÷Æ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´°÷Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÂÅï¤Î²¿³¬¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2³¬¤ÏÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¡¢3³¬¤ÏµÞÀ´üÉÂÅï¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸«¤¨¤ëÌ¾Á°¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¥·¥¹¥Æ¥àÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÉÂ±¡¤À¤È100¾²¤ÏÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤È¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÊª¸ì¤Î³°Â¦¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Æ°¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸·Ì©¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÂ±¡¤Î»ñÎÁ¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥ë¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ææ²ò¤¤Î´Ø¿´¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ²¼¤Ç°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤ÎËÄ¤é¤ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÊª¸ì¤òÂÐÈæ¤·¤ÆÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÈæ³ÓÅª½é´ü¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î½é¹Æ¤Ï2024Ç¯¤Î3·î¤Ë½ñ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é²þ¹Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤âºÇ½é¤Ï»°¿Í¾Î¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò°ì¿Í¾Î¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Àâ¼¹É®¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµá¤á¤é¤ì¤ëÊÐº¹ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤âË¾¤Þ¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î·Ê¿§¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»³¸ýºîÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÅÅµÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´ØÝ¤ÎÇ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÊª¸ìÁ´ÈÌ¤Ø¤Î¹¤¤´Ø¿´¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥·¥«¥ë¤«¤Ä¥ì¥È¥íÓÏ¹¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼ã´³¡¢¸½Âå¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò½ñ¤±¤ë¶ÚÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤â3¤Ä¤°¤é¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎËÜ³Ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤â´Þ¤á¤«¤Ê¤ê½Å¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¤¤¤Ä¤«¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë
¡Ö°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÀ¸³è¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÈó¾ï¤Ë²òÁüÅÙ¹â¤¯½ñ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë½ñ¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤â¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î10¥Ú¡¼¥¸¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬Êª¸ì¤ÎÍ¾±¤¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤Ï¡¢»³¸ý¤ÎÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬»º¤ß½Ð¤·¤¿Êª¸ì¤À¡£¤½¤ÎÀè¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£Ì¤ÆÉ¤ÎÊý¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤éºî¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤È¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë½ÕÅÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤ß¤ª¡ü1987Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿À¸ÍÂç³ØÂ´¡£°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¾®Àâ¼¹É®¤ËÄ©Àï¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤ÇÂè34²ó°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï°å»Õ¡¦ÉðÅÄ¹Ò¤Î½ÐÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤ò¡¢Èà¤ÎµìÍ§¤Ç¡¢ÊÑ¿Í¤À¤¬ÎçØ¦¤ÊÆ¬Ç¾¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ±Î½¤Î¾ëºê¶Á²ð¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2025Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ÎÂè4°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ù¹¾¾¾Îø¡¡¼Ì¿¿¡§¼óÆ£´´É×
¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù
¡Ê»³¸ýÌ¤ºù¡¿ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¦½¤°å¡¦½ÕÅÄ²ê°á¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¼Â½¬¤Î¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤Î¹¹´§ÉÂ±¡¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ°å»Õ¤Î¾ëºê¶Á²ð¤â¤Ø¤ÃÏ°åÎÅ»Ù±ç¤Î¤¿¤áÆ±¹Ô¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤¬Ç»Ì¸¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿¦°÷¤¬ÊÑ»à¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£»¦¿Í¤Î²ÄÇ½À¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¡£ÂçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç·úÊª¤ËÎ²²½¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¶ÛÇ÷¤ÎÊª¸ì¡£
ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡ËÜ²°Âç¾Þ¸õÊäºî²È¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³¸ýÌ¤ºù¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ï2025Ç¯¤ÎËÜ²°Âç¾ÞºÇ½ª¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃíÌÜºî²È¤ÎÂèÆóºî¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î²áÁÂÃÏ¤Ë¤¢¤ë¹¹´§ÉÂ±¡¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£Âè°ìºî¤Ç¤ÏµìÍ§¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿°å»Õ¡¦¾ëºê¶Á²ð¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÇ»Ì¸¤ÈÍÆÇ¥¬¥¹È¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÉÎ©¤·¤¿ÉÂ±¡Æâ¤Ç¤ÎÆæ²ò¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡ÃµÄåÌò¤Ç¤¢¤ë¾ëºê¶Á²ð¤ÎÁêËÀÌò¤Ï¡¢¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤ÏµìÍ§¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤ÎÉðÅÄ¹Ò¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¹¹´§ÉÂ±¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸¦½¤°å¤Î½ÕÅÄ²ê°á¤¬¤½¤ÎÌò¤Ë½¢¤¯¡£Âç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºî¤Ç¤Ï»ëÅÀ¿ÍÊª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¾ëºê¼«¿È¤ÎÆæ¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÕÅÄ¤Ï¾ëºê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¡¢»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÁ°ºî¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÏÀÍý¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë
¡¡³°³¦¤È³ÖÀä¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤ÇÆæ²ò¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤â¤Î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿·Á¼°¤À¡£
¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥É¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë¤Ï°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¥¨¥é¥ê¥¤¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÇØÍýË¡¤ò¶î»È¤·¤¿¿äÍýË¡¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿ÍÀ´ÀîÍÀ´ÀèÀ¸¡ØÁÐÆ¬¤Î°Ëâ¡Ù¤ä°½ÄÔ¹Ô¿ÍÀèÀ¸¡Ø½½³Ñ´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º£²ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀè¹ÔºîÉÊ¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Îµ»¹ª¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾ëºê¤¬¹Ô¤¦¿äÍý¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤¬ºîÉÊ¤ÎÂè°ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£ÇØÍýË¡¤ò¶î»È¤·¤¿ÏÀÍýÅ¸³«¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤¸¤Ä¤±¤Ã¤Ý¤¤¿äÍý¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÊä½õÀþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È²ò¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»»¿ô¤ÎÈþ¤·¤¤²òË¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èÊÔ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍÀ´ÀîÀèÀ¸¤Î¡Ø¥¹¥¤¥¹»þ·×¤ÎÆæ¡Ù¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥å¥ô¥Ê¥¤¥ëÈÇ¤Î¡ØZ¤ÎÈá·à¡Ù¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÍ£°ì¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¶½Ê³¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÀÍý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢£»à¤Î¶²ÉÝ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÊª¸ì
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤À¡£ÍÆÇ¥¬¥¹¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï»à¤Î´í¸±¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»¦¿Í¤Î¶²ÉÝ¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤À¡£¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£
¡Öº£²ó¤ÏÉÂ±¡¤ÎÃæ¤Ë87¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÁ´°÷Æ°¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´°÷Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÂÅï¤Î²¿³¬¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2³¬¤ÏÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¡¢3³¬¤ÏµÞÀ´üÉÂÅï¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¾¯¤·²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸«¤¨¤ëÌ¾Á°¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¥·¥¹¥Æ¥àÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÉÂ±¡¤À¤È100¾²¤ÏÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤È¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÊª¸ì¤Î³°Â¦¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Æ°¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¸·Ì©¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÂ±¡¤Î»ñÎÁ¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥ê¥ë¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ææ²ò¤¤Î´Ø¿´¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ²¼¤Ç°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤ÎËÄ¤é¤ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÈÊª¸ì¤òÂÐÈæ¤·¤ÆÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÈæ³ÓÅª½é´ü¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î½é¹Æ¤Ï2024Ç¯¤Î3·î¤Ë½ñ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é²þ¹Æ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤âºÇ½é¤Ï»°¿Í¾Î¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò°ì¿Í¾Î¤Ë²þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾®Àâ¼¹É®¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµá¤á¤é¤ì¤ëÊÐº¹ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤âË¾¤Þ¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î·Ê¿§¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»³¸ýºîÉÊ¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÅÅµÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´ØÝ¤ÎÇ°¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÊª¸ìÁ´ÈÌ¤Ø¤Î¹¤¤´Ø¿´¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¯¥é¥·¥«¥ë¤«¤Ä¥ì¥È¥íÓÏ¹¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼ã´³¡¢¸½Âå¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò½ñ¤±¤ë¶ÚÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤â3¤Ä¤°¤é¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÎËÜ³Ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤â´Þ¤á¤«¤Ê¤ê½Å¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¤â¤Î¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¤¤¤Ä¤«¤ÏÄ©Àï¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤¬¤¢¤ë
¡Ö°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÀ¸³è¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤¿¼ç¿Í¸ø¤òÈó¾ï¤Ë²òÁüÅÙ¹â¤¯½ñ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë½ñ¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤â¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î10¥Ú¡¼¥¸¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬Êª¸ì¤ÎÍ¾±¤¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤Ï¡¢»³¸ý¤ÎÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬»º¤ß½Ð¤·¤¿Êª¸ì¤À¡£¤½¤ÎÀè¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡£Ì¤ÆÉ¤ÎÊý¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤éºî¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù¤È¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë½ÕÅÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤ß¤ª¡ü1987Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¿À¸ÍÂç³ØÂ´¡£°å»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¾®Àâ¼¹É®¤ËÄ©Àï¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ø¶Ø´÷¤Î»Ò¡Ù¤ÇÂè34²ó°¾ÀîÅ¯Ìé¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï°å»Õ¡¦ÉðÅÄ¹Ò¤Î½ÐÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤ò¡¢Èà¤ÎµìÍ§¤Ç¡¢ÊÑ¿Í¤À¤¬ÎçØ¦¤ÊÆ¬Ç¾¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ±Î½¤Î¾ëºê¶Á²ð¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2025Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¤ÎÂè4°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ù¹¾¾¾Îø¡¡¼Ì¿¿¡§¼óÆ£´´É×
¡ØÇòËâ¤ÎÝ£¡Ù
¡Ê»³¸ýÌ¤ºù¡¿ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸¦½¤°å¡¦½ÕÅÄ²ê°á¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¼Â½¬¤Î¤¿¤áËÌ³¤Æ»¤Î¹¹´§ÉÂ±¡¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÇÚ°å»Õ¤Î¾ëºê¶Á²ð¤â¤Ø¤ÃÏ°åÎÅ»Ù±ç¤Î¤¿¤áÆ±¹Ô¤¹¤ë¡£¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤¬Ç»Ì¸¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿¦°÷¤¬ÊÑ»à¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£»¦¿Í¤Î²ÄÇ½À¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´íµ¡¤¬Ç÷¤ë¡£ÂçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç·úÊª¤ËÎ²²½¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¶ÛÇ÷¤ÎÊª¸ì¡£
ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë