店員困惑！保証は切れているわ、他店の商品だわ…説明するも引き下がらない客に疲弊…【作者に聞いた】
高級な包丁が陳列されたキッチン雑貨店で店長をしているオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。店舗には、さまざまなお客が訪れる。今回は、修理依頼をお願いしにきたちょっと変わったお客の話を紹介しよう。
■「なぜうちに…？」疑問しかない修理相談
オムニウッチーさんの勤務する雑貨店にある日やってきたご婦人のお客。「キッチンタイマーが故障した」という言葉に保証書の提示を求めると、なんと取り扱いのない他店の商品だったという。しかも保証期限は15年前！修理が難しいことを伝えると「前も聞いたんだけど、やっぱりダメかしら」の2度目のトライであることを告げられ、思わず心の中で呆れてしまうオムニウッチーさん。「15年も前の、しかも当店で購入したものじゃない商品を持ってこられても困るし、新しいのを購入して欲しいと心底思いました」と当時を振り返り語ってくれた。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
