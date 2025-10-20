²º¤ä¤«¤Ç¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡ªFDM¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡×
FDM³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡×¤ò2025Ç¯11·î¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±¡¢¡È¤Û¤É¤±¤ë¡É¥Û¥Æ¥ë¡£¡×
Á´7¼¼¤ËÀìÍÑÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢²º¤ä¤«¤Ç¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤¬2025Ç¯10·î27Æü(·î)¤Ë¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
FDM¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡×
¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡×¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ê¼°¤äÁõ¾þ¤ò¶¥¤¦¤è¤¦¤Ê½¾Íè·¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÍ¾Çò¤ÈÀÅ¤±¤µ¡£
²á¤´¤·Êý¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡Ö¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖÅòÉÛ±¡¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÌµ¤¤ÂÎ¸³¤ò¡£¡×
¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±¡¢¡È¤Û¤É¤±¤ë¡É¥Û¥Æ¥ë¡£
ÌÀÆü¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ²á¤´¤¹ÆüÍËÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ç¡¢¼«Í³¤Ç¡¢µ¤¼è¤é¤º²á¤´¤»¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¾Çò¤ÈÀÅ¤±¤µ¡£
ÅòÉÛ±¡¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ù
HOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À) ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§HOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)
½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÅòÉÛ±¡Ä®Àî¾å442-22
µÒ¼¼¿ô¡§7¼¼(Á´¼¼ÀìÍÑÈ¾ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤)
¤½¤ÎÂ¾¡§¥é¥¦¥ó¥¸´°È÷¡¢¤´½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤ÎÄ«¿©¡¦Í¼¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¢¤ê
¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¡§2025Ç¯10·î27Æü(·î)Í½Äê
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡§2025Ç¯11·îÍ½Äê
·úÊª¤ÏÃÏ¾å1³¬·ú¤Ç¡¢µÒ¼¼ÌÌÀÑ¤Ï28.98Ö¡Á63.76Ö¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Â¤¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÀß·×¡¦»Ü¹©¤Þ¤Ç¤òFDM³ô¼°²ñ¼Ò¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´7¼¼¤À¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤Ë¡È¤Û¤É¤±¤ë¡ÉÂÎ¸³¡£
ÅòÉÛ±¡¤Ç¤Î¿·¤·¤¤²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡ª
ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²º¤ä¤«¤Ç¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡ªFDM¡ÖHOTEL MODA(¥Û¥Æ¥ë ¥â¥À)¡× appeared first on Dtimes.