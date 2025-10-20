自立式で場所を取らない！【ツインバード】のコード式スティックハンディクリーナーがAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
【ツインバード】の「軽量×パワフル」なコード式スティックハンディクリーナーがAmazonに登場！
ツインバードのスティックハンディクリーナーは、軽量でありながらパワフルな吸引力を両立した、コード式2WAYサイクロン式クリーナーである。
遠心力でゴミと空気を分離するサイクロン式を採用しており、フィルターの目詰まりを抑え、吸引力が持続する。アウターフィルターと布フィルターの2層構造で、微細なゴミやホコリをしっかり除去する。さらに、ダストケースとフィルターは水洗い可能で、衛生的かつ簡単にお手入れができる。
自立タイプのため、狭い部屋やクローゼットの中でも置き場所に困らない。背面のフックでコードをすっきり収納できる点も便利だ。フローリング、畳、毛足の長い絨毯など、様々な床の掃除に対応する。
本体質量が約1.7キロと軽量ながら、吸込仕事率100ワットという十分なパワーを誇る。この「軽量×パワフル」の設計により、部屋中を楽に、そしてしっかりと掃除することが可能だ。
ハンドルとスイッチ部分には抗菌仕様が施されている。操作面では、スティック・ハンディ両方で手元でON/OFFができるダブルスイッチを搭載しているため、かがまずに操作が可能である。
軽量なのにハイパワーで自立式なツインバードのスティッククリーナーで、あなたの掃除ストレスをゼロにしよう。
