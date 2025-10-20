ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 秋深まる鳴沙山・月牙泉風景区 中国甘粛省敦煌市 秋深まる鳴沙山・月牙泉風景区 中国甘粛省敦煌市 秋深まる鳴沙山・月牙泉風景区 中国甘粛省敦煌市 2025年10月20日 12時22分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌10月20日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区ではこのところ、多くの観光客が砂漠の秋とシルクロードの風情を満喫している。１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区で撮影を楽しむ観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区でラクダに乗る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区の秋景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１８日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？