災害時の通信手段を革新！アリオンジャパン アンテナ一体型IoT衛星通信装置「TYTO(タイト)シリーズ」

アリオンジャパンが、2025年10月1日(水)から10月3日(金)に東京ビッグサイトで開催された「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025」に出展しました。

会場では、自社開発のアンテナ一体型IoT衛星通信装置「TYTO(タイト)シリーズ」の最新モデル『TYTO 2』が公開されました！

アリオンジャパン アンテナ一体型IoT衛星通信装置「TYTO(タイト)シリーズ」

アリオンジャパン株式会社は、2014年に設立された衛星通信の専門企業です。

低軌道移動衛星通信(LEO)を活用したIoT衛星通信ソリューションを提供し、特に災害時でも信頼性の高い通信手段の開発を目指しています。

現在は、イリジウム(Iridium)衛星ネットワークを活用し、多様な通信サービスを展開しています。

最新モデル「TYTO 2」

今回の展示会では、前年に初公開した「TYTOシリーズ」の中でも、携帯性と通信性能を両立した「TYTO 2」の改良版が披露されました。

「TYTO 2」はアンテナとバッテリーを含めて、わずか88gという超小型設計！

ドローンや車両・携帯端末など、さまざまな環境で活用できる衛星通信装置です。

2025年は新たにスマートフォン用アプリケーションおよびWebインターフェースを開発し、機能が拡張されました。

これにより、ユーザーが世界中どこからでもスマートフォンを通じて位置情報の共有やメッセージの送受信を行えるようになり、操作性と統合管理性が大幅に向上しています☆

「イリジウム衛星電話」および「GO!exec」

展示会では、アリオンジャパンが提供する「イリジウム衛星電話」および「GO!exec」端末にも高い関心が集まりました。

全国に複数の拠点を持つ企業各社から、災害時の非常通信手段として注目された形です。

これは、現在運用中のMCA無線サービスが2029年に終了予定であることを受け、その代替となる安定的な衛星通信ソリューションとして期待されているためです。

携帯型衛星端末「TYTO Peli200」

さらに、映像通話や動画伝送を必要とする顧客からは、携帯型衛星端末「TYTO Peli200」への関心が寄せられました。

同端末は、低消費電力ながら高速データ通信を実現するのが特長です。

災害現場や遠隔地においても効率的な映像送受信を可能にし、さまざまなシーンでの活用が期待されています！

アリオンジャパンは、今回の出展を通じて、災害対応用衛星通信装置の実用性と普及を広く訴求しました。

今後は国内市場でのプレゼンスをさらに強化し、アジアをはじめとするグローバル市場での事業拡大を目指す方針です。

アリオンジャパンが「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2025」で公開した、IoT衛星通信装置「TYTO 2」の紹介でした。

