【新華社長春10月20日】中国の鉄道車両製造大手、中国中車（CRRC）は16日、吉林省長春市で国内初となる水素を動力源とする観光列車「氫春号（けいしゅんごう）」を公開した。中国のグリーン（環境配慮型）軌道交通分野での画期的進展であり、水素による未来の都市モビリティーは新たな段階に達した。

氫春号はレトロな赤い外観で、全長15.85メートル。乗客数に応じて1両から6両まで柔軟に編成でき、通勤型と文化観光型の2種類のレイアウトが可能。

技術面では従来の路面電車が必要とする架線や変電所から完全に脱却し、車両に水素駆動システムを内蔵。走行中に排出されるのは水のみで、二酸化炭素（CO2）を排出しない。走行1キロ当たりの平均エネルギー消費はわずか1.5キロワット時で、CO2排出量の2030年までの減少転換、60年までの実質ゼロを目指す中国の「双炭（ダブルカーボン）」目標に合致している。

安全面では、水素貯蔵システムは金属基体に炭素繊維（カーボンファイバー）を巻き付けた構造を採用し、高強度の衝撃にも耐えられる。水素供給システムは三重の安全対策を講じ、信頼性を兼ね備えたグリーンな移動を実現させた。

列車の開発を担ったのは中国中車傘下の中車長春軌道客車。汪忠海（おう・ちゅうかい）副総経理兼総工程師（チーフエンジニア）は、同社が国の「双炭」目標の実現に積極的に取り組み、軌道交通車両の動力形式の多様化を推進していると紹介。これまでに水素動力の都市圏列車や文化観光路面電車、モノレールなど一連の新エネルギー製品を開発し、クリーンエネルギーの応用に向けた実証を続けていると説明した。（記者/姚苾、唐銘沢）