東京ディズニーリゾートの名曲を、浅倉大介さんによる特別なオルゴールアレンジで楽しめるミュージック・アルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』が2025年11月19日リリース決定！

大人気のパーク楽曲が、色とりどりにきらめく、これまでにない癒しのオルゴールサウンドに生まれ変わります。

CDアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』

発売日 ：2025年11月19日（水）

CD仕様 ：1CD（通常仕様／浅倉大介による全曲解説つき）

CD品番 ：UWCD-6074

CD価格 ：税込3,300円

ダウンロード価格 ：各ストアに準じます

※発売日、仕様等は、変更となる可能性がございます。

※パーク先行販売はございません。

音源制作：浅倉大介（あさくら・だいすけ）

CD／デジタルアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』では、「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」「ジャンボリミッキー！」「リビング・イン・カラー」などの大人気楽曲や、「ミート・ザ・ワールド」「ナイトフォール・グロウ」といった名曲まで、東京ディズニーリゾートを彩ってきた全12曲を、オルゴールの音色にアレンジして収録。

音源制作を手がけたのは、ディズニーをこよなく愛する音楽プロデューサーの浅倉大介さん。

細部までこだわり抜かれたオルゴールサウンドは、東京ディズニーリゾートの音楽へのリスペクトに満ち、色とりどりの音色やわくわくするようなサウンドエフェクトが、優しく調和しています。

どこまでも心地よく、なおかつ何度聴いても新しい魅力が見つかる、唯一無二のサウンドは必聴です。

ブックレットには、浅倉大介本人による全曲解説を掲載。全12曲に込められた想いや工夫に触れることができます。

ジャケットに使用したイラストは、このアルバムのための貴重な描きおろし。

ミッキーマウスとミニーマウスが、様々なパークシーンを思わせる情景の中で音楽に耳を傾けているような、あたたかく、ロマンチックな1シーンが描かれています。

このイラストがたっぷりと使用されたCDのアートワークや、オンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」限定特典の缶バッジをはじめとした店舗別予約・購入特典にも注目です！

「オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート」収録楽曲

1. ハッピー・ソング（「ベイマックスのハッピーライド」より／オルゴール・バージョン）

2. ジャンボリミッキー！（オルゴール・バージョン）

3. イッツ・ベリー・ミニー！（オルゴール・バージョン）

4. マイ・フレンド・ダッフィー（オルゴール・バージョン）

5. ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス（オルゴール・バージョン）

6. ファンタジースプリングス組曲（オルゴール・バージョン）

7. リビング・イン・カラー（オルゴール・バージョン）

8. イッツ・ユア・ソング（「ミッキーのマジカルミュージックワールド」より／オルゴール・バージョン）

9. Reach for the Stars（オルゴール・バージョン）

10. エヴリ・ウィッシュ・ディザーヴ・ア・ドリーム（「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」より／オルゴール・バージョン）

11. ナイトフォール・グロウ（オルゴール・バージョン）

12. ミート・ザ・ワールド（オルゴール・バージョン）

店舗別予約・購入特典

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典：缶バッジセット（3絵柄）

ディズニーストア限定特典：キャラクターカード

ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典：ポストカード

Amazon限定特典：メガジャケ

共通特典：スマホサイズステッカー

※デザインはイメージです。変更になる場合がございます。

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

※一部対象外の店舗もございます。購入前に店舗にてお尋ねください。

※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典となります。他店舗でのご購入は決済時にディズニー★JCBカードをご利用しても対象外となります。

浅倉大介の手で珠玉のオルゴールサウンドにアレンジ！

CDアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』の紹介でした。

©Disney

