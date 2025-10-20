浅倉大介がアレンジを担当！CDアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』
東京ディズニーリゾートの名曲を、浅倉大介さんによる特別なオルゴールアレンジで楽しめるミュージック・アルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』が2025年11月19日リリース決定！
大人気のパーク楽曲が、色とりどりにきらめく、これまでにない癒しのオルゴールサウンドに生まれ変わります。
CDアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』
発売日 ：2025年11月19日（水）
CD仕様 ：1CD（通常仕様／浅倉大介による全曲解説つき）
CD品番 ：UWCD-6074
CD価格 ：税込3,300円
ダウンロード価格 ：各ストアに準じます
※発売日、仕様等は、変更となる可能性がございます。
※パーク先行販売はございません。
音源制作：浅倉大介（あさくら・だいすけ）
CD／デジタルアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』では、「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」「ジャンボリミッキー！」「リビング・イン・カラー」などの大人気楽曲や、「ミート・ザ・ワールド」「ナイトフォール・グロウ」といった名曲まで、東京ディズニーリゾートを彩ってきた全12曲を、オルゴールの音色にアレンジして収録。
音源制作を手がけたのは、ディズニーをこよなく愛する音楽プロデューサーの浅倉大介さん。
細部までこだわり抜かれたオルゴールサウンドは、東京ディズニーリゾートの音楽へのリスペクトに満ち、色とりどりの音色やわくわくするようなサウンドエフェクトが、優しく調和しています。
どこまでも心地よく、なおかつ何度聴いても新しい魅力が見つかる、唯一無二のサウンドは必聴です。
ブックレットには、浅倉大介本人による全曲解説を掲載。全12曲に込められた想いや工夫に触れることができます。
ジャケットに使用したイラストは、このアルバムのための貴重な描きおろし。
ミッキーマウスとミニーマウスが、様々なパークシーンを思わせる情景の中で音楽に耳を傾けているような、あたたかく、ロマンチックな1シーンが描かれています。
このイラストがたっぷりと使用されたCDのアートワークや、オンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」限定特典の缶バッジをはじめとした店舗別予約・購入特典にも注目です！
「オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート」収録楽曲
1. ハッピー・ソング（「ベイマックスのハッピーライド」より／オルゴール・バージョン）
2. ジャンボリミッキー！（オルゴール・バージョン）
3. イッツ・ベリー・ミニー！（オルゴール・バージョン）
4. マイ・フレンド・ダッフィー（オルゴール・バージョン）
5. ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス（オルゴール・バージョン）
6. ファンタジースプリングス組曲（オルゴール・バージョン）
7. リビング・イン・カラー（オルゴール・バージョン）
8. イッツ・ユア・ソング（「ミッキーのマジカルミュージックワールド」より／オルゴール・バージョン）
9. Reach for the Stars（オルゴール・バージョン）
10. エヴリ・ウィッシュ・ディザーヴ・ア・ドリーム（「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」より／オルゴール・バージョン）
11. ナイトフォール・グロウ（オルゴール・バージョン）
12. ミート・ザ・ワールド（オルゴール・バージョン）
店舗別予約・購入特典
ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典：缶バッジセット（3絵柄）
ディズニーストア限定特典：キャラクターカード
ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典：ポストカード
Amazon限定特典：メガジャケ
共通特典：スマホサイズステッカー
※デザインはイメージです。変更になる場合がございます。
※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。
※一部対象外の店舗もございます。購入前に店舗にてお尋ねください。
※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典となります。他店舗でのご購入は決済時にディズニー★JCBカードをご利用しても対象外となります。
浅倉大介の手で珠玉のオルゴールサウンドにアレンジ！
CDアルバム『オルゴールで聴く 東京ディズニーリゾート』の紹介でした。
©Disney
