礒村勇斗×堀田真由×稲垣吾郎『ぼくほし』ギャラクシー賞月間賞を受賞…「テレビドラマ史に刻まれる名場面」【選評全文】
俳優・磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎らが共演したカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』が、放送批評懇談会による「ギャラクシー賞」9月度月間賞に選ばれた。
同作は、カンテレが制作し、7月クールに放送。脚本家・大森美香氏のオリジナル作品。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。
主人公の白鳥健治（磯村）、良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが、現代の学校が抱えるリアルな問題をめぐる繊細で温かな物語をつむいだ。カンテレドーガ、FOD、NETFLIXで全話配信中。
■選評
スクールロイヤーを主人公に、宮沢賢治的思想を巧みに織り込んだ本作は、単なる学園ドラマではなく、生徒たちとの出会いを通し、主人公が変容していく姿を細やかに描き、人間ドラマとした。特に星空と対話するかのような手作りプラネタリウムのシーンは、紡がれる言葉の美しさと情景の詩情においてテレビドラマ史に刻まれる名場面となった。
■『僕達はまだその星の校則を知らない』
放送：2025年7月14日〜9月22日 毎週月曜午後10時
出演：
磯村勇斗 堀田真由 平岩紙 市川実和子・坂井真紀 尾美としのり・木野花
光石研 稲垣吾郎 他
脚本：大森美香
音楽：Benjamin Bedoussac
主題歌：ヨルシカ「修羅」
監督：山口健人 高橋名月 稲留武
プロデューサー：岡光寛子 白石裕菜
