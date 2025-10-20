今年の紅葉は“当たり年”　北海道は「見頃」、東北や長野県が「色づき始め」　富山・有峰は見事なグラデーションに

20日は紅葉の話題。2025年は“当たり年”になりそうです。

各地でこれから続々と見頃を迎える紅葉。

20日朝の浅間山の映像では、手前の方はすでに赤く色づいている様子が分かります。

最新の情報では、北海道で「見頃」、東北や長野県などが「色づき始め」となっていて、今週末には見頃を迎える見通しです。

そして、こんな朗報もあります。

2025年の紅葉は、“当たり年”となるかもしれないんです。

木村雅洋気象予報士は「今年は夏が猛暑で太平洋側を中心に大雨が少なかったため、葉っぱに栄養が蓄えられやすくなっている。さらに、台風の影響が少なかったことで、葉っぱのダメージも少ないとみられます」と解説します。

中でも「10年に一度」の当たり年となっているのが、富山県の有峰です。

標高が上がるにつれ、葉っぱの色づきがグラデーションのように変化していく光景が広がっています。

そして、関東の紅葉ですが、今週は各地で冷え込む予想で色づきがさらに進むでしょう。

山沿いなどの早いところでは10月末から見頃となりそうで、「10年に一度の絶景」探しが2025年の楽しみ方になりそうですね。