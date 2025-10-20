歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。

双子の育児について綴りました。

【写真を見る】【 中川翔子 】 「スライムたちがあらわれた！」「スライム服！ 双子に着せるの夢で」「ついに今日着せるの叶いました！ スライムレベル1って書いてある最高」





中川翔子さんは「スライムたちがあらわれた！」と綴ると、画像をアップ。



投稿された画像では、中川翔子さんの双子の子どもたちが、ゲーム作品「ドラゴンクエスト」シリーズのモンスター「スライム」のデザインが施された服を身に着けている様子が見て取れます。







続けて「スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの、ついに今日着せるの叶いました！」「スライムレベル1って書いてある最高」「お兄ちゃんのうんち落として秒で着替えになりましたが」と、綴りました。







そして「大谷翔平さーんな野球服も似合ってた！」「かわいい赤ちゃん服たくさんいただいたの、今のうちしか着られないのは着ておきたいね 夜はスワドルね」と、記しました。



中川翔子さんは「あまりに子守唄レパートリーなかったから ゆりかご あめふりくまのこ 練習しました いろいろ歌ってあげたい」「アンパンマンの勇気りんりんは歌っててなんか涙でてくる」と、投稿。



続けて「そしてバタバタしてたら、Apple Pencilなくしました ガーン」「絵日記描けない！しばしおやすみです てか家にしかいないのになぜなくなるのか毎回不思議」と、綴りました。









そして「2人すやすや今寝ててありがとう ですが午前中しばらくワンオペなったとき 双子でギャン泣きオーケストラ！」「おむつでもなくミルクでもない 抱っこしたら泣き止むが腕が8本ほしい」「ダブル抱っこしてみたら ひとり泣き止みひとり泣く ふむむ」と記しました。



最後に、中川翔子さんは「双子や年子でワンオペのときどーしてますか？」と、ファンに向けて問いかけています。







【担当：芸能情報ステーション】