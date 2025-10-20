【ブンデスリーガ】フライブルク2−2フランクフルト（日本時間10月19日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）

【映像】4人に囲まれても奪われない“強引ドリブル”

フランクフルトの日本代表MF堂安律の強引なプレーが同点ゴールを呼び込んだ。

日本時間10月19日、フランクフルトはアウェイでフライブルクと対戦。堂安は昨季まで在籍した古巣相手に積極的なプレーをみせる。

0ー1と追いかける展開で迎えた18分、ドイツ代表のFWヨナタン・ブルカートの粘りからフランクフルトがボールを奪うとショートカウンターがスタート。

MFファレス・シャイビから中央でパスを受けた堂安は、4人に囲まれながらも前を向いて強引なドリブルで局面を打開しようとした。

その際にフライブルクの左SBヨルディ・マケンゴが、長い足を活かしたリーチの長いタックルで堂安が持つボールを突く。しかし、MFジャン・ウズンにボールが渡ったことでフランクフルトのカウンターが続いた。

今度はフライブルクの右SBルーカス・キュブラーがウズンからのボール奪取を狙ったが、カットしたボールは近くにいたMFマクシミリアン・エッゲシュタインに当たってディフレクション。ふわりと浮き上がったボールがボックス内に飛んだ。

これをスルスルと前へ抜け出したブルカートが冷静にコントロールし、最後は左足を振り抜いてゴールを決めた。

実況の「（フランクフルトは）なかなか攻撃の形を作れなかったんですけど、堂安が仕掛けてチャンスを作っていきました」と状況を説明。ABEMAのコメント欄でも話題を集め、ファンからは「実質堂安」「堂安起点！」「堂安囲まれても奪われないところからだったな」「4人に囲まれても関係なしの堂安」「堂安がもつと引きつけられるもんな」と、起点となった日本代表MFに称賛の声が寄せられた。

フランクフルトの選手となってから初のヨーロッパ・パルク・シュタディオンへの凱旋となった堂安は74分まで出場。ベンチに下がる際には古巣のサポーターからも拍手が送られた。

なお、試合は2ー2の引き分けに終わっている。

（ABEMA／ブンデスリーガ）