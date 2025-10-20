きょうは秋雨前線の影響で、関東から九州の太平洋側でくもりや雨になるでしょう。関東は午後、くもりの時間が長くなりますが、夜を中心に所々で雨が降る見込みです。

一方、日本海側は寒気の影響で雨の降る所があり、北海道は山沿いを中心に雪が降るでしょう。すでに峠道では積雪になっている所もあり、けさは北海道の手稲山などで初冠雪、稚内では初雪を観測しました。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：10℃ 釧路：13℃

青森 ：11℃ 盛岡：15℃

仙台 ：20℃ 新潟：20℃

長野 ：21℃ 金沢：23℃

名古屋：25℃ 東京：20℃

大阪 ：25℃ 岡山：24℃

広島 ：25℃ 松江：23℃

高知 ：27℃ 福岡：25℃

鹿児島：26℃ 那覇：29℃

あすとあさっても関東から九州の太平洋側を中心に雨の降る所がありそうです。木曜日と金曜日は日差しの届く所もありますが、列島は秋の空気にしっかりと入れ替わっているため、昼間も過ごしやすい体感になるでしょう。東京は水曜日16℃で空気がヒンヤリとし、木曜日は日差しが出ても20℃に日中届かない見込みです。先週と比べて、各地で気温の変化が大きいため、体調管理にお気をつけください。