2025Ç¯7·î¡¢½¢¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤¬20ÆüÄ«¡¢À¶¿å¹Á¤Ë½é¤á¤Æ´ó¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20ÆüÄ«¡¢À¶¿å¹Á¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¹Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Áí¥È¥ó¿ô¤ª¤è¤½5Ëü2000¥È¥óÁ´Ä¹230¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ç¤¹¡£
¾è°÷¾èµÒ¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1000¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë½¢¹Ò¤ò³«»Ï¤·¡¢µÒ¼¼47¼¼¤ÇÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Æ³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÊ¸²½¤ä»ºÊª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
20ÆüÄ«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é´ó¹Á´¿·Þ¼°Åµ¤ÇÁ¥Ä¹¤Î¿ÀÃ«½Ó½¼¤µ¤ó¤Ï´ó¹Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¹Á¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¢¤È20Æü¸á¸å5»þ¤Î½Ð¹Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤Î¸«Á÷¤ê¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£